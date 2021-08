¡Cumpleaños de Madonna! Las tendencias en moda de la diva que todavía nos ponemos

Un 16 de agosto de 1958 nace Madonna, la cantante y bailarina que ha marcado una época en su estilo musical y moda. La diva del pop siempre ha traído tendencias en moda que todavía se mantienen y seguimos poniéndonos.

Sus looks en videos, conciertos y actuaciones han sido copiados por generaciones de mujeres. ¡Cópialos y estarás al día sin dudarlo!

Colgantes de cruces

Fueron todo un revulsivo en su época y lo cierto es que se siguen llevando. En este caso ahora se llevan más largos y con cruces tanto de plata como de oro o bien de diferentes colores para que los puedas combinar con el resto de vestuario.

Faldas de tul

Están en boga. Tal vez no han desaparecido nunca. Ahora el tul se lleva en forma de faldas y especialmente vestidos, así que copia su estilo más ochentero y versiónalo para el actual.

Shorts vaqueros rotos

Como decimos, muchas de las prendas que ahora te pones ya las llevaba Madonna hace décadas. Se trata de los shorts vaqueros rotos que ella solía combinar con transparencias, mallas rotas y tops. Están siempre de actualidad especialmente en verano para ir mucho más fresquitas a todas horas.

Collares de perlas de colores

La diva del pop sorprendía por sus looks algo desordenados pero que todos querían ponerse. En este caso, los collares de perlas de colores ensalzaban a la cantante en sus primeros años de éxito. Y es que ahora no pueden estar más de moda. Los puedes combinar con vestidos o pantalones. Pueden dar desde un look algo más desenfadado a otro mucho más elegante.

Crop tops

Madonna era (y es) asidua a los famosos crop tops que ahora se ven en todas partes. La verdad es que es una prenda que nunca ha dejado de existir. Allá por los 90 estuvieron al alza, y ahora siguen. ¡Quedan fantásticos con los jeans altos!

Abrigo animal print

Si te crees que la moda animal print es de hace un par de años estás totalmente equivocada. Ya en 1996, la cantante se ponía un abrigo de animal print que hemos visto hace años y que será centro de atención para otoño-invierno 21/22.

Sombreros de distintos colores

Nada se le resiste a la diva y ha cambiado de look varias veces. Pero casi siempre ha ido acompañada de sombreros, sean más discretos o bien de cowboy. Son sus tendencias en moda, algo que nos ponemos hoy en día sin problema marcando estilo.