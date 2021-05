Verano de tops, ¿con cuál te quedas?

Aunque en temporadas pasadas hemos vivido el auge de los monos, de los vestidos de flores e incluso de los pichis y los petos, ya sabemos que cada verano las modas cambian y que lo más divertido para las amantes de las tendencias. Cada temporada es verano de tops.

Esta época estival el outfit perfecto lo conseguirás combinando los diversos tops. Y es que seguro que ya se te han venido a la cabeza múltiples combinaciones a partir de las prendas que ya tienes y que te quedarán increíbles, o que ya has visualizado tus prendas favoritas para bordar esta estética ¡y cómo les vas a sacar partido!

Elige un par de tops a tu medida y conviértelos en tu fondo de armario

El perfecto fondo de armario ¡elígelo en un tejido especial!

Que necesitas un top blanco (o más de uno) en tu armario veraniego no es ningún secreto y seguro que tampoco te resulta una novedad pero… ¿sabes cómo deberías escogerlo?

Puesto que será una prenda que uses mucho, te aconsejamos que lo compres de una mínima calidad, que no se arrugue mucho, que sea cómodo y que no vaya a darse demasiado (por lo que no debería ser excesivamente elástico o demasiado trasparente). Es todo un verano de tops.

Por todo ello es por lo que las insiders están escogiendo tops blancos de canalé, de punto e incluso con bordado inglés y esto mismo es lo que te recomendamos para casi cualquier tipo de falda pero sobre todo para las que no lleven estampados; ¡un look total white de este tipo seguro que puede quedarte increíble y muy elegante!

Refréscate gracias a los cut outs y sorprende con las asimetrías

Aunque es cierto que si escoges un crop top no queda demasiado espacio para los cortes o las aperturas (aunque puede existir justo encima o justo debajo del pecho en la zona central), si te gusta mostrar abdomen te aconsejamos que lo hagas con un diseño que juegue con los tirantes de manera que no sean simétricos: más finos o gruesos, solo con un tirante o incluso con una manga, enseñando solo un hombro…

¡y también puedes buscarlos así si son más larguitos! La clave es que una prenda tan básica incluya un giro sorprendente u original.

Apuesta por un top de crochet en los colores de la temporada

Es indudable que este verano hemos recuperado la pasión por las técnicas textiles más tradicionales ¡y eso lo podemos ver en su máximo esplendor con el auge de los tops de crochet!

Aunque muchos dirían que es un tejido para invierno, al ser holgados y calados resultan muy fresquitos, y si los escoges con colores pastel -que son los que más están triunfando esta temporada- ¡seguro que te aseguras un lookazo de lo más actual!