Stradivarius presenta su nuevo peto corto negro que no vas a querer quitarte en todo el verano. Con el bikini debajo, un top y unas chanclas, no necesitamos nada más para ser felices. Solo tiempo de calidad para pasear por la playa, leer a la sombra de unos árboles o perdernos en algún lugar en el que no nos encuentren. Para poder cumplir con todas las citas que tenemos pendientes este verano 2021, nada mejor que una prenda como la que presenta Stradivarius, un peto corto super cómodo.

El nuevo peto corto de Stradivarius es la prenda más cómoda de este verano

Volvemos a los 90 y lo hacemos con una prenda que seguro llevaste, el peto corto. Apostamos de nuevo por una prenda que queda siempre bien, se adapta al cuerpo y permite total libertad de movimientos. No importa los planes que tengas por hacer, este peto es el look ideal para todos ellos.

Es una prenda de lo más versátil. Con una camiseta, las gafas de sol y las zapatillas deportivas, recorreremos todos los museos del país, una camisa blanca elegante para ir a trabajar en la oficina o un bikini debajo para no movernos de la playa. Este verano no lo dudes, pon el nuevo peto corto de Stradivarius en la mochila o en la cesta de la compra.

El negro es el nuevo blanco. Este verano el negro le gana terreno al blanco. Es un color básico, elegante que nos combina con todo. No importa el tipo de estampado o complemento que le quieras poner, con un capazo de rafia y unas alpargatas estarás perfecta. Además, es un tono que estiliza, nos ayudará a vernos un poco más delgadas.

El peto vuelve con mucha fuerza. Ese aire retro y cómodo que buscamos lo tiene este peto. Con un tipo de prenda de lo más favorecedora. Con bolsillos para llevar las llaves de casa y nuestras esperanzas a recorrer el paseo de la playa o las calles con ganas de tomar algo y recuperar el tiempo que este invierno no hemos podido recuperar.

Viscosa y lino son los materiales que permiten crear un peto ideal para el verano sin necesidad de plancha. Directamente de la lavadora o secadora nos lo podemos poner sin necesidad de perder tiempo planchándolo. Por 19 euros, es una de las inversiones que más vas a rentabilizar este verano, no te lo vas a querer quitar en toda la temporada, Stradivarius ha acertado de lleno con esta prenda.