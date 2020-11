Hoy se celebra el Black Friday y es posible que aproveches este día especial de rebajas para comprar maquillaje nuevo, pero si ya tienes mucho en casa, quizás sea mejor mirar si ya está caducado y en ese caso poder sustituirlo por productos nuevos. Por ello, queremos explicaros ahora cuándo caducan los productos de maquillaje y belleza o cómo podemos ver en los envases la fecha de caducidad.

¿Cuándo caducan los productos de maquillaje y belleza?

La salud de la piel pasa no solo por utilizar productos que sean adecuados, sino también por fijarse en que no hayan caducado. De este modo, es importante fijarnos si la base que queremos ponernos quizás ya lleva mucho tiempo abierta o si tal vez, la crema hidratante que vamos a usar puede que ya no esté en su mejor condición.

Puede que tengas un producto favorito de maquillaje desde hace tiempo y lo utilizas muy poco para no gastarlo, pero lo cierto es que si lo dejas mucho tiempo sin usar es posible que tras meses y meses en tu cajón del maquillaje ya haya llegado a su fecha de caducidad, pero ¿cuál es esta fecha?.

Para una primera orientación, bastará con ver la consistencia del producto si por ejemplo notas que se ha vuelto muy líquido o acuoso, si ha perdido color o incluso si huele mal. En caso de no observar nada extraño pero tener la duda, puedes recurrir a las fechas que os ofrecemos a continuación:

-Jabones: hasta 1 año. Los limpiadores generalmente duran hasta un año, pero si los usa todos los días, es poco probable que duren tanto tiempo de todos modos por lo que no suelen ser un problema. El agua micelar en cambio es una excepción y debe usarse dentro de los seis meses de uso porque las fórmulas a base de agua pueden albergar gérmenes.

-Serum de ojos: hasta 1 año. La mayoría de las cremas o sérums para tratar el contorno de ojos duran hasta un año, pero las que no tienen conservantes solo pueden durar seis meses. Tira siempre el producto si ha tenido irritación ocular.

-Cremas faciales: hasta 1 año. Las cremas faciales y los sueros duran 12 meses, pero los productos naturales, orgánicos y sin conservantes tienen una vida útil más corta. Verifica la fecha de vencimiento en el símbolo del frasco abierto y guarda los productos en un lugar fresco y oscuro.

-Bases de maquillaje: hasta 1 año, pero si tienen componentes naturales o son ecológicas es posible que nos duren tan solo seis meses. Debemos fijarnos bien en el tiempo de duración del envase, representado por un pequeño tarro con un número. De este modo, si en el dibujo aparece un 12 por ejemplo, indicará que nos va a durar 12 meses.

-Rímel y sombras de ojos: hasta 1 año pero siempre asegurándonos de que guardamos estos productos en un lugar fresco y oscuro para que no cojan aire y en el caso de las sombras, no se llenen de polvo.

-Bálsamo labial: hasta 1 año. Los bálsamos labiales con SPF tienden a perder su eficacia después de un año.

-Protección solar: consulta la fecha . Una vez abierto, es mejor usarlo en la temporada y elegir uno nuevo cuando cambiamos de estación. Usarlo caducado no es dañino para la piel, pero el filtro perderá su eficacia.

-Perfumes: 3-5 años. Los perfumes duran de tres a cinco años, más si no se abren. El calor y la luz son los enemigos, así que guárdalos en un lugar fresco y oscuro.

¿Qué puede pasar a tu rostro si utilizas maquillaje caducado?

Ahora que ya sabemos que más o menos la vida «media» de cualquier producto de maquillaje es de un año, puede que te des cuenta entonces que estás utilizando productos que ya están caducados, entonces ¿qué le puede pasar a tu piel?.

En el caso de que sean cremas, sérums o el factor de protección solar, lo más normal es que los ingredientes del efecto del producto en cuestión ya no será tal, de modo que si por ejemplo usas una crema «anti-age» es posible que no te sirva para nada de eso incluso ni siquiera para hidratar.

Con el maquillaje en cambio debemos llevar más cuidado ya que normalmente sus componentes pueden hacer que una vez caducados, provoquen una reacción en nuestra piel. De hecho, las moléculas descompuestas del maquillaje, especialmente en las bases o correctores, pueden hacer que tu piel sufra una erupción, que de repente la notes enrojecida y en casos más graves puede que te veas llena de granitos que por suerte desaparecerán en cuanto dejes de usar el producto caducado en cuestión.

No olvides que cualquier producto de maquillaje además puede convertirse en un cúmulo de bacterias que al contacto con la piel puede hacer que tengas ese comentado rebrote de acné o granitos que hemos mencionado.