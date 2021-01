¿Cuáles son los beneficios para la piel de dormir bien?

La piel necesita hidratación, limpieza y descanso. Si es que son muchos los beneficios de dormir y descansar correctamente no solamente para nuestra salud en general sino también para nuestra epidermis. Descubre los beneficios para la piel de dormir bien.

Es más, si no dormimos como debemos, la piel se ve afectada y puede derivar en un envejecimiento prematuro, según Vichy.

¿Qué le pasa a la piel si no descansamos?

La piel necesita reposar porque el estrés se ve por fuera y por dentro, y entonces es cuando hay un envejecimiento prematuro de la piel.

Según Vichy, los efectos directos del sueño y el no descanso sobre la piel son daños a la función de barrera de la piel, inflamación, incremento en el nivel de cortisol, y el estrés oxidativo de las células de la piel

La respuesta sobre el rostro es una cara bastante cansada, con ojeras y bolsas que no benefician y lo que hacen es desmejorar el rostro. Con ello normalmente los ojos se tornan rojos e hinchados, y las ojeras, como hemos visto, están mucho más acentuadas que de costumbre.

Entones la piel está mucho más grasa y también puede aparecer más sequedad. Si ya tienes la piel con tendencia a uno u otro tipo, entonces hay que cuidarla más y descansar las horas necesarias.

Fruto de no descansar lo esperado, la piel está más pálida y también se presentan arrugas más finas que deben tenerse en cuenta para que no vayan a más. Pues las líneas de expresión suelen estar más marcadas por no descansar.

Vichy responde que la influencia de dormir bien en el grado de envejecimiento de la piel no es aislada, sino que se interrelaciona directamente con otros condicionantes. El más cercano sería el estrés, que tiene unos efectos sobre la salud y la apariencia facial muy similares a los que proporciona la privación de un buen descanso.

¿Qué debemos hacer para que la piel esté mejor y descanse?

Limpieza por la mañana y especialmente por la noche

Hay una serie de rutinas que no podemos dejar por alto para que la piel se vea mejor. Así está la limpieza diaria, y desmaquillarse también. Es especialmente importante limpiarse antes de ir a dormir y de descansar.

Cremas hidratantes

También es mejor aplicar la crema hidratante mientras dormimos porque por la noche, según relata Vichy, por la noche la piel se vuelve más permeable, por lo que absorbe mejor los activos presentes en los productos estéticos que aplicamos, como sérums o cremas. El resultado es una piel de aspecto más joven y sano.

Cara descansada y natural

Si conseguimos dormir seguido y bien eso se verá reflejado en nuestro rostro porque estará más descansada y muy natural. Las ojeras y las bolsas se disiparán o serán menores en el caso de que tengamos ojeras de forma hereditaria.

Mayor firmeza y elasticidad

Clinica Manzanares especifica durante el sueño se producen de manera natural colágeno y elastina. La razón es que estas dos sustancias las segrega la hormona del crecimiento mientras duermes. Mejoran la firmeza y la elasticidad de la piel, y le dan un aspecto más joven.

Menos arrugas, regeneramos la piel

El descanso es fundamental y uno de los beneficios para la piel de dormir bien es que cuando descansamos se activan una serie de mecanismos que protegen y regeneran tu piel. El resultado es un cutis más joven y con menos arrugas que es lo que todas queremos.

Eliminar las toxinas

Clinica Manzanares establece que durante la noche, el cuerpo activa diferentes sistemas que ayudan a eliminar toxinas de tu cuerpo y también de tu piel. Así se logra un cutis más limpio y con menos impurezas.

Trucos para dormir mejor y lucir una piel de envidia

Si no hay manera de descansar bien por la noche y duermes menos horas de las recomendadas te damos algunos sencillos trucos para que esto no pase:

Deja el móvil y desconecta de la tecnología, las pantallas producen mucho más estrés y nos desvelan fácilmente.

Medita e intenta controlar tu respiración, verás como entras en un estado bueno de relajación que te va a permitir entrar en sueño y descansar mejor durante la noche.

Cena unas dos horas antes de irte a dormir, pues con ello podrás hacer la digestión cuando toca y no te sentirás nada pesada a la hora de ir a dormir.

Cena de forma ligera, si lo haces abundante no siempre sienta bien y necesitamos hacer la digestión para dormir antes y de manera más cómoda.

Date una ducha o baño caliente antes de ir a dormir, aplícate el body milk y también la crema hidratante en el rostro. Todo esto favorece el descanso.

Establece rutinas para ir a dormir siempre a la misma hora y levántate también siempre a la misma hora.