Consejos para que las piernas se vean más largas ¡Anota!

Si eres bajita, o tienes las piernas más bien chatas, sepas que hay algunos trucos para que se visualicen más largas. Desde la vestimenta, a otros tips sirven para que tus piernas se vean más largas. Por esto, toma buena nota.

Debes tener presente que cada una somos distintas y que debemos bien de la manera que somos.

Zapatos de tacón alto

No hay nada mejor para estilizar las piernas que un buen zapato de tacón. Si eres pequeñita y hay plataforma, tapa este tacón con faldas largas o pantalones largos, si no te verás mucho más chata. Pero si logras disimularlas, entonces las piernas se vean más largas.

Si bien puedes alternar estos zapatos con los de cuña baja para ir algo más cómoda.

Pantalones pitillo

Otra manera de que las piernas se vean más largas son con los pantalones pitillo y algo estrechos, mejor no escoger los anchos. Es una forma de que las piernas se vean más largas.

Colores oscuros

Ya es un truco resabido. Lo colores oscuros tales como el negro o el azul marino estilizan y nos ofrecen una apariencia mucho más delgada y lo mismo sucede con las piernas. Así que plántate pantalones, faldas o vestidos de este color. Además ofrece una gran elegancia.

Shorts y otros

Tanto en verano como en otras épocas del año, los pantalones tipo shorts dejan entrever una figura algo más estilizada. Esto junto a unos zapatos de tacón y cuña alta.

Cuida las piernas

De igual forma que sucede con muchas otras zonas de nuestro cuerpo, las piernas también hay que cuidarlas. Por esto se recomienda hidratarlas, aplicar la crema una vez salimos de la ducha y a la vez se aconseja exfoliarse las piernas una vez a la semana.

Porque las piernas se esconden en invierno a través de pantalones, leggings o medias, y en verano les da el sol. Se quedan realmente secas y conviene hidratarlas a la perfección. Solo así se podrán ver mucho más bellas y estilizadas.

Bronceador

A veces cuesta que las piernas se muestren más morenas, además pueden quemarse por el sol. Así es factible broncear las piernas de forma fácil y factible para que no se vea un color algo extraño.

No escondas tus piernas

Si tienes unas piernas bonitas, aunque no sean muy largas, no las escondas y muéstralas, y si no son las más bellas del mundo también porque debemos mostrarnos con lo que tenemos para sentirnos más seguras.