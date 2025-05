El consejo de los expertos sobre ir maquillada al gimnasio: "Los protectores de sol con color…"

Ir maquillada al gimnasio se ha convertido en toda una realidad a la que nos enfrentamos en un día a día en el que todo es posible. Tenemos que estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden afectar a nuestra piel. En estos días que tenemos por delante cada gesto cuenta y aunque queramos hacer que todo encaje a la perfección tocará hacer caso a los expertos sobre maquillarse para sudar en el gimnasio o no.

La realidad es que todas queremos vernos bien de una forma que quizás no esperaríamos. Cuando vamos a darlo todo a un lugar como un gimnasio en el que tendremos que enfrentarnos a una situación del todo inesperada, con ciertas novedades que quizás nos sorprenderán. Podemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que hasta la fecha no esperaríamos que nos afectarán de lleno. El maquillaje como la ropa se ha convertido en una forma de representación, de identidad y de vernos quizás un poco mejor, nada más levantarnos. Aunque las redes sociales también juegan un papel destacado en esta costumbre que quizás no acabe siendo algo especialmente necesario, sino todo lo contrario. Los protectores de sol con color pueden ser el único maquillaje que debemos llevar, según algunos expertos.

Este es el consejo de los expertos sobre ir maquillada al gimnasio

El gimnasio puede acabar siendo nuestra segunda casa en esa búsqueda de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una foto del todo inesperada. En esencia, buscamos esa capacidad para poder salir maquillada al gimnasio y salir bien en las fotos o vernos en ese espejo que marca el movimiento.

Los expertos en cosmetica Salerm Cosmetic nos dicen que: «Maquillaje en el gym, ¿si o no? Esta es la gran pregunta que muchas nos hacemos. Descubre los riesgos a los que exponemos a nuestra piel cuando realizamos deporte maquilladas Presumidas del mundo, os entendemos. Nos gusta estar guapas en cualquier situación y momento, también cuando practicamos deporte, ya que nunca se sabe qué puede pasar ; ) Además, hay días en los que vamos al gym directas del trabajo o después de un compromiso social y acabamos entrenando (y sudando) con el maquillaje puesto. Para entender qué puede pasarle a nuestra piel en estos casos primero debemos saber qué ocurre cuando sudamos: El sudor es un mecanismo corporal de refrigeración para mantener nuestra temperatura óptima cuando ésta está más alta de lo normal, que es lo que ocurre cuando hacemos una actividad física. Los poros se dilatan y ayuda a que eliminemos toxinas, agua y minerales a través de éstos. Si llevas la piel maquillada o con la suciedad acumulada de todo el día, el poro se abrirá para sudar y se cerrará con esa capa de bacterias, lo que puede generar la aparición de puntos negros, granitos y dermatitis irritativas. Por esta razón, los expertos recomiendan siempre practicar deporte con la cara lavada con un producto que no irrite el rostro (como por exemplo un jabón suave o agua micelar) y completamente limpia»:

Siguiendo con la misma explicación: «El consejo es realizar deporte sin maquillaje, pero si quieres ir maquillada para lucir tu mejor cara en el gimnasio, lo mejor es huir de los productos que impiden la sudoración y apostar por polvos minerales ligeros o translúcidos que te permitan disimular imperfecciones sin llegar a obstruir el poro. Apuesta también por máscaras waterproof y eyeliners resistentes al sudor. Recuerda que, si practicas deporte outdoor debes utilizar un buen protector solar, ¡siempre! Una vez terminado el entrenamiento es importante utilizar una crema hidratante que permita mantener los óptimos niveles hídricos de la piel. Además, es importante de beber mucha agua para restaurar los líquidos perdidos durante el ejercicio y aplicar una mascarilla facial hidratante una vez por semana».

Los protectores de sol con color son necesarios

Este tipo de elementos nos aseguran protección contra un enemigo común, ese sol contra el que sólo podemos combatirlo con la ayuda de un buen producto. Además, nos dará un punto de color que siempre nos vendrá bien y es algo imprescindible para salir de casa e ir al gimnasio.

Uno de los mejores productos de este tipo lo encontramos en Primor y es de la marca conocida: AVÈNE FLUIDO MINERAL CON COLOR: Un protector solar con color de Avène, formulado con un complejo 100% mineral, con estabilidad y eficacia de larga duración, ofreciendo una protección óptima frente a los UVB y los UVA (cortos y largos). Textura ligera y fluida que hidrata la piel sensible y / o intolerante. Acabado mate, sin marcas blancas.

Beneficios del Fluido Mineral con Color de Avène: