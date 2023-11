Cómodos, hacen tipazo y cuestan 16 euros: Mango tiene los pantalones anchos que todo el mundo quiere ver en su armario

Si buscas un pantalón versátil para utilizar en las últimas semanas del otoño y las primeras del invierno, Mango tiene los pantalones anchos que todo el mundo quiere. Es un modelo recto plisado. Protagonista indiscutible de las últimas colecciones de la marca, destaca dentro del catálogo de esta firma por una serie de características que lo hacen apto para todo tipo de circunstancias.

De diseño recto, largo y plisado, su tiro alto y su cintura de goma elástica lo hacen una interesantísima alternativa tanto para eventos formales como informales. No tiene cierres, y puedes incluirlo en tus outfits de oficina o en un look más atrevido para salir de noche. Lucirás elegante y sofisticada, con la ventaja de no tener que resignarte a la comodidad. Es ideal para citas y para reuniones de trabajo.

Mango tiene los pantalones anchos que todos quieren

Materiales de primera

Este producto está fabricado 100% poliéster de la mejor calidad posible, y fue diseñado en Barcelona exclusivamente para Mango. Se puede lavar a máquina, a un máximo de 30° C en ciclos de centrifugado corto, sin usar lejía, plancharlo ni llevarlo a la secadora.

Tallas y colores

El pantalón está disponible en cinco tallas, las clásicas que van desde la XS hasta la XL. Y dispones de dos colores tradicionales: khaki y negro. Tienes que seleccionar tanto la talla como el color y, en caso de que tengas dudas, conviene echarle un vistazo a su guía de tallas.

Verás que ambos quedan estupendamente con tops, blusas y jerséis, así que son muy versátiles para esta época del año.

Precio con descuento

El precio inicial de este artículo era de 25,99 euros, pero si te das prisa puedes hacerte con él pagando solamente 15,99 euros. Aprovechando este descuento, el 38%, por tiempo limitado, puedes ahorrar 10 euros y destinarlos a camisas, camisetas o accesorios.

Es la magia de Mango que se adelanta a algunas rebajas para que compremos de forma más barata en diversas épocas del año.

Envíos a las tiendas

Por último, los envíos a tiendas de Mango son totalmente gratuitos. Tendrás tu paquete listo para recogerlo en unos pocos días. Así que no lo pienses más y obtén ya este pantalón con el que irá bien sofisticada a todos lados.

Puedes mirar información sobre precios, tallas, envíos y también devoluciones en la misma web de Mango, lo tienes para ti. Date prisa porque luego se acaban las tallas antes de que creas.