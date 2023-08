Un cuento perfecto, la serie de Netflix protagonizada por Álvaro Mel y Anna Castillo no deja de cosechar éxitos. De hecho, se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma estadounidense, y no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. La historia de amor de David y Margot que nace en las calles de Madrid y se culmina en Santorini, Grecia, no deja de recibir críticas de lo más positivas. Y no es para menos porque cuenta con los ingredientes perfectos: complicidad, realidad y ese toque romántico, pero divertido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

Santorini es una de las islas Cícladas en el mar Egeo que fue devastada por una erupción volcánica en el siglo XVI a. C.. Motivo por el que hoy en día podemos ver ese paisaje accidentado, repleto de casas idílicas en cada uno de sus pueblos desde Fira, su capital, pasando por Oia y llegando a Imerovigli. Todos ellos con unas espectaculares vistas a la conocida caldera que ofrece uno de los mejores atardeceres del mundo. Y si no, que se lo digan a los protagonistas de la ficción basada en la adaptación de la novela de Elísabet Benavent. Pero, ¿cómo llegar a este lugar de ensueño?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

Lo primero de todo es que hay que tener en cuenta la temporada en la que viajar. Para poder disfrutar de cada uno de los rincones sin que este abarrotado de turistas, la mejor época es entre finales de septiembre y finales de junio. De esta manera, te asegurarás las mejores instantáneas. Una vez elegida la fecha, el siguiente paso es elegir el método de transporte. Si lo que quieres es hacer la misma ruta que David y Margot, la mejor opción es coger un vuelo desde Madrid hasta Atenas, Grecia.

Panorámica de Santorini, en Grecia / Gtres

Con estar 48 horas te dará tiempo a visitar los principales lugares, entre ellos, como no podía ser de otra forma el maravilloso Acrópolis, en el que podrás ver las ruinas que dan a un mirador que deja a tus pies la ciudad de Atenas. Después hay dos opciones, la de coger un ferry o un avión. Depende de la temporada suele ser más económico volar, además ahorras tiempo.

Calle de Santorini, en Grecia / Gtres

Una vez en Santorini toca disfrutar y recorrer cada una de las callejuelas en las que te perderás y podrás revivir las escenas de Un cuento perfecto. Y no te olvides de probar su plato principal, el gyros, toda una delicia griega que encontrarás en cualquier restaurante. Después de unos días en la isla puedes visitar otras, como Mykonos, a tan solo 151 kilómetros de distancia. En este caso, la opción de ir en barco es la que más rentable sale. Es importante tener en cuenta que si realizas el viaje con antelación los precios bajarán a diferencia de si vas haciéndolo sobre la marcha.