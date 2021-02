¿Cómo mantener y limpiar las brochas de maquillaje?

Para lucir un rostro envidiable, gracias al maquillaje, es importante mantener y limpiar las brochas de maquillaje. Pues se deterioran con facilidad y debemos cambiarlas más de lo que hacemos. Anota estos tips para limpiar y secar estas brochas.

Pueden hacerse con diversos aceites, alcohol, agua y jabón, y un proceso de secado para mantenerlas siempre mejor.

Según Foreo, la limpieza es lo más importante para que las bacterias no tengan ninguna oportunidad. Incluso la limpieza más profunda de la piel es inútil si luego nos pasamos la brocha de maquillaje sucia por la cara. Por lo tanto, debemos tomarnos unos minutos una vez por semana para limpiar nuestros utensilios a fondo.

Como consejos explica que, si cuidamos bien nuestros pinceles, esponjas y brochas, automáticamente extendemos su vida útil. Así que no es sólo nuestro cutis el que se beneficia, sino también nuestra cartera.

Agua y jabón

Las brochas de maquillaje pueden lavarse de diferentes maneras. Una de ellas es a base de jabón y agua. Pasaremos las cerdas de las brochas por agua tibia, pero siempre evitando mojar la parte inferior del broche metálico del mango, debes ver como va saliendo el maquillaje usado, y es mejor no usar agua caliente a la hora de hacerlo.

Luego se aconseja mover las cerdas para que el agua también penetre entre éstas y acabe mejor con los restos del maquillaje que se han quedado impregnados.

Luego se aplica el jabón, lo podemos hacer directamente sobre la brocha o en un bol, meter agua y jabón para que este utensilio se pueda limpiar correctamente.

Luego hay que enjuagar, y secarlas con algunos toquecitos para evitar que se escapen algunas cerdas.

Con agua y vinagre

Otra manera de limpiar las brochas de maquillaje más a fondo es con agua y vinagre. Para esto pondremos en un bol 2 partes de agua y 1 parte de vinagre. Revuelve la brocha en la solución, pero evita mojar la unión de las cerdas con el mango.

Por ciertro, el olor de vinagre se irá una vez se sequen, así que no hay que temer por este tema.

Con alcohol

Otra manera de realizar estos mantenimientos con los utensilios que solemos usar para maquillarnos es sumergir las brochas en alcohol. Debemos asegurarnos que el mango de la brocha no se sumerja porque se puede estropear. Evita sumergir toda la brocha, pon solo un trozo y ves agitando el utensilio.

Luego hay que limpiarlas con una toalla, verás como los restos de maquillaje han salido y están en el bol. Luego hay secarlas mejor en posición horizontal.

Con un producto específico

Maybelline también aconseja que se puede usar un producto específico. Hay sprays definidos para tal uso. Así, simplemente hay que aplicar el spray sobre cada uno de tus pinceles o brochas, y retirar el exceso con un pañuelo de papel.

¿Con qué frecuencia se deben limpiar las brochas?

Según L’Oreal las que usamos para extender la base de maquillaje líquida, estaría bien con una vez a la semana; y las específicas para los polvos de sol, entonces deben limpiarse cada 15 días.

¿Y los pinceles de maquillaje de sombras de ojos?

El procedimiento es el mismo que con cualquiera otra brocha aunque con lavarlas una vez al mes es suficiente.

¿Cómo las secamos?

Hay diversas maneras, pues las podemos poner en posición horizontal para que se sequen más rápido, dejarlas fuera en el exterior, porque si están en un lugar cerrado entonces pueden humedecerse y coger olores a moho.

L’Oreal explica que, si se queda con el pelo hacia arriba, la humedad podría filtrarse bajo el pegamento del mango y la brocha terminaría estropeándose. Aconsejan que, para evitar que se deforme al secarse, procura que las cerdas se queden fuera de la superficie de apoyo.

¿Cómo guardamos las brochas?

Hay más recomendaciones, porque está aplicarlas bien, mantenerlas y limpiarlas, secarlas y también guardarlas porque no todo vale.

Maybelline recomienda guardarlas en un estuche específico para ellas para que no pierdan su forma. De otro modo, pueden despeinarse fácilmente y entonces no proporcionar el mejor resultado cuando las uses. Además, asegúrate de guardarlas en un lugar seco y aireado.

Consejos