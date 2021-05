Cómo disimular los granos y espinillas con maquillaje

El maquillaje puede ser un aliado válido para disimular los granos. Pero debemos ir con cuidado, no todas las espinillas deben tratarse de la misma manera: aquí tienes los consejos para distinguir entre inflamadas, con cabeza o secas y de alguna manera disimular granos y espinillas con maquillaje de forma correcta.

Cómo disimular granos y espinillas con maquillaje

¿ Te ha salido el temido granito , ahí mismo, en medio de tu rostro y justo hoy que tienes una cita importante? Es la ley de Murphy de muchas personas. No te preocupes, el maquillaje no hace milagros pero se acerca mucho. Cualquier defecto en la piel se puede ocultar con un poco de ingenio y sobre todo utilizando los productos adecuados.

Cómo tapar un grano que tenga cabeza

Antes que nada es necesario que no lo explotes ni presiones. Lo único que lograrías es tener un grano abierto, supurando, imposible de maquillar y que posiblemente provoque que aparezcan más. En su lugar, necesitas un corrector con una consistencia seca y muy espesa. Aplícalo con una brocha y trata de cubrir con precisión la cabeza blanca y la zona roja inflamada. Después de la aplicación, acaba de corregir el área afectada con el dedo y aplica un poco de polvo suelto transparente. Ahora aplica la base y maquíllate como de costumbre.

Cómo tapar un granito que parece un quiste

Aún no está maduro, pero parece una roncha roja e hinchada. Trátalo con un cubito de hielo. Sirve para calmar la inflamación. No uses una base de cobertura total, mejor una BB cream y un corrector ligero.

Cómo tapar un granito seco y con costra

Lo primero que hay que hacer, en este caso, es eliminar las impurezas con una ligera limpieza facial (al menos debe desaparecer la costra) y aplicar una buena crema hidratante sin aceite. Luego trabaja con el corrector y luego con la base. Si has logrado suavizar la piel, no necesitas mucho maquillaje para ocultar las imperfecciones de la piel.

Cómo tapar espinillas

Son muy frecuentes en la zona de la nariz. Mezcla un poco de base líquida con un poco de corrector y aplica la mezcla en tu nariz. Debe ser una capa muy fina. Alternativamente, puede usar una base en polvo y un corrector de ojos de precisión. Desafortunadamente, necesita más pasos (alternando los productos mencionados) para cubrir completamente estos puntos.

Cómo tapar los forúnculos

Si tienes la piel grasa, debes mantenerte lejos del maquillaje a base de aceite. Obtén una base, corrector y humectante sin aceite. Es importante, después de tapar el forúnculo , que te mantengas alejado de esta zona incluso con los dedos porque podrías favorecer la grasa y frustrar el maquillaje.

Cuándo esté inflamado

Puede borrar el enrojecimiento con una base verde o un corrector verde aplicado directamente sobre el grano. A continuación, aplica un corrector de base amarilla y difumina los bordes exteriores para mezclar esta área oculta con una piel sana.