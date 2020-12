Como ya hemos avanzado, Pantone ha decretado el color del año para 2021, pero en esta ocasión se ha decantado por dos matices principales, un amarillo brillante y un gris intenso. Illuminating y Ultimate Grey serán los colores más populares para el maquillaje pero también para la moda: desde el delineador de ojos fluor hasta los bolsos de colores brillantes, veamos a continuación cómo usar los colores del año en tus looks.

Color Pantone 2021: Ultimate Grey + Illuminating y cómo lo puedes aplicar a tu maquillaje y looks de moda

Puntual como cada año Pantone ha decretado el Color del Año . Para 2021, el color del año no es solo uno, sino dos: Ultimate Grey e Illuminating , un amarillo brillante y un gris profundo, dos colores opuestos que se unen para demostrar cómo diferentes elementos pueden apoyarse entre sí: «La mezcla entre un Ultimate Grey estable en el tiempo y el amarillo vibrante Illuminating expresa un mensaje de positividad apoyado en una gran fortaleza. Concreta y firme, pero cálida y optimista, esta combinación de colores nos da una sensación de resiliencia y esperanza. Necesitamos sentirnos animados y elevados; es algo esencial para la mente humana » ha explicado Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute.

Ultimate Grey and Illuminating: los colores Pantone del año

Una unión de dos colores que quiere transmitir un mensaje de positividad y energía: «Las tonalidades que infunden garra y coraje responden a nuestra necesidad de vitalidad. Concreta y sólida pero a la vez cálida y optimista, la unión de PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + PANTONE 13-0647 Illuminating es una infusión de fuerza y ​​positividad. Una historia de color que abarca un sentido más profundo de atención con la promesa de algo alegre y adorable «, dijo Pantone. El amarillo es vivo, brillante y cálido, y contrasta con un gris intenso y profundo que recuerda elementos sólidos y confiables, favoreciendo sensaciones de compostura, firmeza y resiliencia.

Son dos colores sin duda interesantes que bien combinados, pueden resultar en un look explosivo ya sea que apuestes por ellos en tu maquillaje o en tus prendas de moda para el próximo año 2021. Veamos a continuación, algunas ideas de cómo podéis maquillaros o vestiros en función de los colores Pantone 2021

El color del año 2021 para el maquillaje

El contraste de estos dos colores llamativos también puede funcionar tanto para el maquillaje como para la manicura, dado que en ambos casos vas a conseguir un contraste vibrante para crear por ejemplo una manicura de uñas que tenga elementos geométricos o con decoraciones abstractas con esmaltes como el Gigabryte de la línea Miracle Gel de Sally Hansen o simplemente los esmaltes Washed Denim de Chanel o Gris Graffiti de Yves Saint Laurent. Una combinación de colores que, contrariamente a lo que se podría pensar, también es perfecta para el maquillaje de ojos : piensa por ejemplo en el efecto luminoso que podrías obtener aplicando una sombra de ojos amarilla en la esquina interior del ojo y luego difuminando una sombra de ojos gris en el párpado móvil.

O combinando un delineador de ojos bicolor, primero creando una línea antracita para darle intensidad al look y luego una segunda línea amarilla para darle un toque de vivacidad a tu maquillaje.

Entre las sombras de ojos para intentar recrear un maquillaje con los colores del año puedes apostar por la sombra Chrome Yellow de MAC para combinar, por ejemplo, con la sombra en gris intenso Raven de NYX. Si, por el contrario, quieres jugar con delineadores de colores, puedes dar rienda suelta a tu imaginación con elHighliner by Marc Jacobs Beauty en color Gold Getter combinándolo con Back to school, el delineador de Sephora X Stabilo que podemos encontrar en una amplia variedad de colores, uno de ellos, el gris.

El color del año 2021 para la moda

En cuanto a los looks para recrear con los colores del año, tendrás muchas opciones: puedes utilizar el amarillo para tus complementos combinándolo con un total look gris. Por ejemplo, bolsos como el clutch de piel anudada Twist de Bottega Veneta combinados con abrigos oversize en color gris como los que proponen firmas como Bershka son perfectos, mientras que si lo que deseas esa atreverte y apostar realmente por el color en el nuevo año 2021, nada como elegir camisas, faldas, chaquetas y camisetas en la paleta amarilla, como por ejemplo decantarte por los jerséis de cuello vuelto que encontrarás en este color en firmas como Benetton. Si optas por crear un look con los colores del año, el consejo es no exagerar: el contraste entre el amarillo y el gris es el protagonista y combinar otros colores podría crear un efecto demasiado para tu outfit, de modo que tal vez puedas por ejemplo elegir un vestido amarillo y combinarlo con un abrigo y bolso en gris, sin tener que añadir más a la mini-paleta que ya forman estos dos tonos juntos.