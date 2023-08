La colonia favorita de la Reina Letizia, en Mercadona. Puede ser tuya por 8 euros

La Reina Letizia es una fiel seguidora de los productos de Mercadona, su colonia favorita la tienes en estos supermercados por solo 8 euros. Si hace unos días se revelaba en Look en exclusiva la compra de su majestad en las tiendas de Joan Roig, ahora podemos saber un poco más sobre sus gustos en este lugar. Letizia compró un producto de maquillaje que le encanta, pero seguro que, si descubriera que también tienen un clon de su colonia favorita, también la compraría para ahorrar un poco.

Puede ser tuya la colonia favorita de la Reina Letizia gracias a Mercadona

Saber qué colonia usa la Reina Letizia es un misterio que solo se resuelve al tenerla cerca. Entonces podemos oler un perfume de lo más característico que cumple con sus estrictas normas. Letizia siempre busca lo mejor, al precio que sea, es una perfeccionista nata tal y como vemos en todas sus apariciones públicas.

Es casi imposible que la Reina no aparezca impecable en todos los actos a los que asiste. Incluso cuando va de incognito en un plan informal, no duda en mostrar su mejor cara. Cuida todos los detalles de sus looks, nada es casual, desde sus canas calculadas, hasta la colonia que lleva, debe ir en perfecta coordinación con todo su estilismo.

Mercadona tiene un clon de la colonia que lleva habitualmente la Reina Letizia que cuesta más de 100 euros. Los dos perfumes que usa habitualmente la esposa del rey Felipe VI son Aire de Loewe y Eau de Soir de Sisley. Los podemos comprar para ocasiones especiales, sabiendo que oleremos igual que una reina.

Para el día a día nuestros supermercados de confianza nos casi regalan estas fragancias. Huelen casi de forma idéntica y nos pueden aportar una serie de elementos que son fundamentales. Podremos lucirnos, salir de la ducha y darnos un buen baño de olores de la mano de un producto de primera calidad como este.

La colonia que debemos buscar, quizás por los mismos pasillos por los que hace poco ha estado Letizia en el Mercadona que se ha hecho famoso por recibir su visita, es un clon de una marca de lujo. Complicity Woman cuesta solo 8 euros y te permitirá sentir ese olor que ha enamorado a Letizia y que puedes tener tu en tu casa por mucho menos de lo que costaría su versión original.