Ponte a punto para la Navidad de la mano de Zara: el clon del vestido más sofisticado de la Reina

La Reina Letizia lo ha vuelto a hacer. A día de hoy, podría decirse que la consorte no es solo un miembro de la Familia Real, sino también un icono de estilo en el que cada vez más personas a lo largo y ancho del globo se fijan. Y es que, la esposa de Felipe VI sabe cómo y cuándo sacar del fondo de su armario una serie de prendas para reinventarlas y crear looks como el del pasado 4 de noviembre, fecha en la que protagonizó una aparición estelar con el Círculo del Liceo como perfecto escenario.

En su visita a la Ciudad Condal, la ex periodista hizo gala de su exquisito gusto estilístico al seguir a la perfección un dress code que marcaba traje largo para las mujeres. Es por ello que escogió nada más y nada menos que un sofisticado vestido con escote asimétrico y cuerpo drapeado que ya había estrenado en una de las cenas a las que Sus Majestades asistieron durante su viaje de Estado al Reino Unido, concretamente en el verano de 2017. El modelo en cuestión estaba firmado por Carolina Herrera, que como ya ha hecho en otras ocasiones, resaltó la figura de una consorte que no tuvo reparo en desafiar las bajas temperaturas propias del mes de noviembre en la Península Ibérica, convirtiéndose así en una referente de cara a los meses venideros, marcados por una época navideña en la que los vestidos elegantes son los principales protagonistas.

Es por ello que, teniendo en cuenta el gran éxito de la Reina Letizia en todas y cada una de sus apariciones públicas, Amancio Ortega y su equipo no han querido dejar pasar la oportunidad de clonar este icónico vestido en azul noche para dar lugar a un diseño propio, aunque mucho más barato que el original. Y es que, en la nueva colección de Zara, bautizada como Fiesta, han salido a la luz una serie de prendas que ya prometen ser todo un must have para despedir el 2022 y dar la bienvenida al Año Nuevo, entre las que está un conjunto que podría incluso encandilar a la madre de la Princesa Leonor.

El look en cuestión está basado, en primer lugar, por un bustier negro y asimétrico de edición limitada, confeccionado con tejido en mezcla de viscosa, falsos bolsillos en la espalda y cierre con botones combinados. Una refinada elección que está disponible tanto en página web como en tienda física por tan solo 49,95 euros, pudiendo elegir entre tallas que van de la XS hasta la L. Por otro lado, también es posible combinar este top corsetero con una falda a tono, la cual está elaborada con mezcla de lana y cuenta con bolsillos laterales y un bajo con abertura trasera. Su precio tampoco llega a los 50 euros, al igual que con la parte superior, y su tallaje en este caso va de la XS a la XL. Así que, si quieres parecer la mismísima Reina Letizia y sorprender a tus familiares en las cenas que están por venir, no dudes de visitar alguno de los puntos de venta de esta firma de Inditex.