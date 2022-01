El “ataque” de los clones: Zara se fija en Miu Miu y Prada de cara al 2022

Las marcas low cost cada vez se esfuerzan más a la hora de elaborar prendas y accesorios que mucho se parecen a los que las modelos de las grandes firmas lucen en las pasarelas. En esta última ocasión, desde Zara se han puesto las pilas de cara al 2022 para sacar a la luz una colección de calzado en la que el pelo y el borreguillo vuelven a estar en primera línea. Unos diseños que mucho nos han recordado a otros de marcas como Miu Miu o Prada.

Las firmas más cotizadas del panorama internacional ya nos dejaban entrever cuál serían las tendencias de la temporada otoño-invierno. En el caso de Miu Miu, llamaron especialmente la atención unas botas con tejido de piel sintética con cierre de cordón, caña de 70 cm de alto y suela de goma. Una opción muy calentita y trendy con la que no pasar frío por las bajas temperaturas propias de la fecha. No obstante, su precio es de 1.550 euros, por lo que no todos los bolsillos pueden permitirse este capricho y desde Zara han querido poner una solución más asequible.

La marca de Amancio Ortega ha asacado a la luz unas botas planas de pelo con el interior también forrado y punta redonda. Una alternativa muy similar a la anterior, aunque por un precio inferior que no llega a los 70 euros. Por el momento, están disponibles en todas las tallas tanto en la página web como en tienda, aunque se espera que sean todo un éxito en los próximos días, así que no pierdas la oportunidad de adquirirlas antes de que sea tarde.

Pero estas botas no han sido el único clon con el que Zara promete arrasar en ventas con la llegada del año nuevo. El borreguillo, y en general, los materiales que nos resguarden del frío sin perder el estilo, se han convertido en el mayor reclamo para los meses de invierno. De ello se han hecho eco en Prada, que combinando esta tendencia con la comodidad han elaborado unos preciosos zuecos de piel vuelta en color camel con pelo en su interior, suela de goma, y como no podía ser de otra manera, el logo de la firma en la parte central. Este calzado ya está disponible en todas las tallas y en página web y tienda física por 820 euros. Y aunque lo cierto es que podría ser un regalo perfecto de Reyes, tal vez se salga un poco de nuestro presupuesto.

Por este motivo, en Zara no han dejado pasar la oportunidad de crear un símil de estos zuecos que ya ha causado sensación entre los clientes. Se trata de un zapato en serraje de color camel con el detalle de una hebilla decorativa sobre el material y efecto borreguillo en el interior. A tan solo unos días de haberse puesto en venta, este calzado se ha convertido en uno de los más vendidos de la marca y cada vez se hace más complicado encontrar tallas, aunque poco a poco van reponiéndolas. No resulta extraña esta gran acogida, ya que los zuecos están disponibles por el precio de 59,95 euros.