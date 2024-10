Cinco looks que han convertido a Isabel Díaz Ayuso en icono de estilo

Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del panorama nacional, no solo en el ámbito político, sino también en el mundo de la moda. Considerada por muchos profesionales del sector como un auténtico icono de estilo, Ayuso destaca por su preferencia por atuendos clásicos y refinados, aunque no teme en incorporar colores vivos y llamativos a sus conjuntos. Esta audacia en sus elecciones de vestuario le ha permitido situarse, en más de una ocasión, en el centro de la atención mediática, ya que a través de sus looks, ha logrado crear una extensión de su mensaje político, al mismo tiempo que una fortaleza en su marca personal. Este 17 de octubre, con motivo de su 46º cumpleaños, LOOK ha querido rendir homenaje a esta faceta única de la presidenta, recordando los outfits más destacados de toda su trayectoria frente a las cámaras.

Día de la Hispanidad 2024

Isabel Díaz Ayuso en el Día de la Hispanidad 2024. (Foto: Gtres)

El pasado 12 de octubre fue una nueva oportunidad para que Isabel Díaz Ayuso demostrara que es toda una experta en looks de invitada. Con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, la política volvió a posicionarse como una de las mejores vestidas del acto con un conjunto de lunares de falda y blusa de la firma Rocío Osorno. Lo combinó con una gabardina de Mango perfecta para hacer frente a la lluvia que hubo durante la jornada.

Día de la Comunidad de Madrid 2024

Isabel Díaz Ayuso durante la celebración del Día de la Comunidad de Madrid. (Foto: Gtres)

El 12 de octubre de 2024 no fue la primera vez que la presidenta elegía un look de Rocío Osorno. De hecho, se podría considerar como una de las diseñadoras en las que más confía. Tanto es así, que durante la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, Ayuso volvió a deslumbrar con un vestido rojo inspirado en el más puro estilo andaluz, con un ligero estampado de flores y unos flecos en la parte baja de la prenda.

Premios Platino 2023

Isabel Díaz Ayuso en la 10º edición de los Premios Platino en Madrid. (Foto: Gtres)

Muy comentado fue también el diseño de Victoria Colección Studio que la política escogió para la 10ª edición de los Premios Platino. Se trataba de una prenda con escote en forma de ‘V’ y mangas de rejilla que la volvió a nombrar entre las mejores vestidas de la gala. Cabe destacar que la firma de Vicky Martín Berrocal es una de sus opciones preferidas para los actos públicos.

Investidura y encuentro con Milei

Isabel Díaz Ayuso durante su segundo acto de investidura en Madrid. (Foto: Gtres)

El pasado mes de junio, Isabel Díaz Ayuso recibió en la Real Casa de Correos a Javier Milei, presidente de la República Argentina. Para la ocasión, decidió reutilizar un vestido color azul bebé que lució anteriormente durante su segunda investidura y que pertenece a la colección de Victoria, su diseñadora fetiche. Cuenta con un diseño de manga a la sisa y una falda ajustada a la cintura, de corte recto y largo midi, con una pequeña abertura en el centro, por la parte trasera.

Boda de José Luis Martínez-Almeida

Isabel Díaz Ayuso en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. (Foto: Gtres)

La firma de Vicky Martín Berrocal también ha sido su elección en eventos de índole personal, como lo fue el enlace de José Luis Martínez-Almeida, compañero de profesión y amigo cercano. Se trata del modelo Yilma Frambuesa de Victoria. Un vestido asimétrico en satén con corte en la cintura y falda midi con pareo anudado en el costado que, meses después, reutilizó para la entrega de las Medallas de San Isidro.