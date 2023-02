‘Chick flick’ o la tendencia noventera que te hará volver al pasado de la mano de Bella Hadid

Si hay algo que caracteriza a todas y cada una de las tendencias que van apareciendo en el ámbito de la moda, es que todas ellas van y vienen. Aunque haya prendas de ropa que pasen a un segundo plano con el tiempo, lo cierto es que una gran parte de ellas vuelven a acaparar la primera plana años después, razón por la que es preferible reciclar ropa ya usada sin necesidad de caer en el consumismo excesivo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la mítica ropa que aparecía en las películas de los años 90 y que, sin embargo, ahora ha vuelto a cobrar popularidad en todos los rincones del planeta.

No cabe duda de que el mundo del cine y de la moda siempre han estado ligados, nutriéndose mutuamente para crear nuevas tendencias y dar lugar a ciertas creaciones que, en algunos casos, han supuesto un antes y un después en la historia y toda una revolución. Esto ha sucedido en algunas películas en las que han aparecido los rostros de la talla de Audrey Hepburn, en Desayuno con diamantes; Julia Roberts en Pretty Woman o todas y cada una de las protagonistas de Sexo en Nueva York. Una serie de éxitos de la gran pantalla que consiguieron reinventar la esfera estilística como nunca antes gracias a vestuarios adaptados al guion de cada grabación gracias a los cuales se creó un estilo totalmente identificativo que, a día de hoy, sigue siendo un must have y toda una referencia de esa década.

Este es el caso de la estética preppy, entre otras. Como en toda serie o película para adolescentes, no puede faltar la moda al más puro estilo colegial en la que se aprecian a la perfección los uniformes con blazer, faldas de tablas, maxi chaquetas de punto, calcetines hasta la rodilla y mocasines. Una serie de prendas que pisan fuerte de cara a los próximos meses gracias a la influencia de celebrities como Bella Hadid, que han convertido todas estas opciones textiles en las mejores aliadas de su clóset y que, sin embargo, pueden encontrarse en tiendas low cost por un precio totalmente asequible para cualquier bolsillo.

Por otro lado, uno de los trajes más emblemáticos de los años 90 es el de cuadros, estando disponible en diversas firmas con diferentes colores y así lo demostraba Olivia Palermo con un diseño de Dior durante la Semana de la Moda de París, dejando entrever que tendrá versiones que van desde la blazer con la falda hasta el short con blusa, pasando por el chaleco sastre.

Otra de las grandes tendencias será la de los maxi cuellos, como ya auguró Diana de Gales allá por los años 80 sin llegar a imaginar, probablemente, que sería una forma que reinaría en los armarios de la gente hasta tres décadas después en combinación con accesorios para pelo como las maxi diademas y las horquillas de colores, y yendo en perfecta sintonía con las camisas oversize que juegan un perfecto papel como vestidos.