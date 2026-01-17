La chaqueta de rayas favorita de Marta Pombo es de Parfois y todas la quieren: la puedes comprar online y sólo cuesta 30 euros

El regreso del cárdigan como prenda clave del armario contemporáneo no es casual. En un momento en el que la moda prioriza la versatilidad, la comodidad y una estética fácilmente adaptable al día a día, este tipo de prendas vuelve a ocupar un lugar protagonista. El cárdigan ha dejado de ser una pieza secundaria asociada únicamente al entretiempo para convertirse en un elemento central de muchos estilismos urbanos. La chaqueta de rayas favorita de Marta Pombo es de Parfois y la querrás.

En este contexto, Parfois incorpora a su colección un cárdigan de punto con rayas en color burdeos que resume muchas de las claves que marcan la moda actual. Con un diseño sencillo, pero cuidadosamente pensado, esta prenda se mueve entre lo atemporal y lo contemporáneo. Su precio asequible y su estética reconocible lo convierten en una opción interesante para quienes buscan renovar el armario sin renunciar a la funcionalidad. Lejos de ser una moda pasajera, este tipo de cárdigan responde a una tendencia más amplia: prendas bien construidas, fáciles de combinar y con un guiño sutil al estilo clásico reinterpretado.

Cómo es la chaqueta de rayas favorita de Marta Pombo

El cárdigan de punto con rayas de Parfois destaca, en primer lugar, por su equilibrio visual. El fondo burdeos aporta profundidad y sobriedad, mientras que las rayas en colores contrastantes rompen la uniformidad y añaden dinamismo al conjunto. Este juego cromático remite a los cárdigans clásicos de inspiración universitaria, pero adaptados a una silueta actual y a un uso mucho más versátil.

El cuello redondo refuerza esa sensación de prenda atemporal, alejada de excesos y fácilmente integrable en distintos estilos. A ello se suma el cierre frontal con botones, que permite llevarlo tanto abierto como cerrado, ampliando las posibilidades de uso. Los bordes acanalados en mangas y bajo aportan estructura y mejoran el ajuste, un detalle que marca la diferencia en una prenda de punto pensada para el uso diario.

El protagonismo del color burdeos

El color burdeos se ha consolidado como uno de los tonos más recurrentes en las colecciones de otoño e invierno de los últimos años. Asociado a la elegancia discreta y a una estética más madura, este tono funciona como alternativa a los clásicos negro, gris o azul marino. En el caso de la chaqueta de rayas favorita de Marta, el burdeos actúa como base neutra, permitiendo que las rayas contrastantes destaquen sin resultar estridentes.

Además, se trata de un color especialmente favorecedor y fácil de combinar. Funciona bien con vaqueros, pantalones de tonos claros, faldas midi o incluso sobre vestidos sencillos. Esta versatilidad cromática refuerza la idea de que se trata de una prenda pensada para acompañar distintos momentos del día, desde un contexto laboral informal hasta planes de fin de semana.

Cómo integrar el cárdigan en distintos estilos

Uno de los principales atractivos de la chaqueta de rayas favorita de Marta Pombo es su capacidad para adaptarse a estilos muy diversos. En un look casual, puede combinarse con una camiseta básica blanca y unos vaqueros rectos, logrando un conjunto equilibrado y actual. Para un aire más sofisticado, basta con añadir una camisa ligera debajo y unos pantalones de pinzas, jugando con capas sin perder comodidad.

También funciona como prenda de transición entre estaciones. En los días más frescos, puede llevarse bajo un abrigo ligero, mientras que en interiores actúa como capa principal.

La importancia del punto en la moda actual

El punto ha dejado de estar asociado exclusivamente a prendas básicas o funcionales. En los últimos años, diseñadores y marcas comerciales han explorado nuevas texturas, colores y patrones, situándose en un lugar central dentro de las colecciones. El auge del teletrabajo y de estilos de vida más flexibles ha reforzado esta tendencia, priorizando tejidos cómodos sin renunciar al diseño.

Informes de tendencias como el de Global Sources han analizado este fenómeno, destacando cómo el punto responde a una demanda de prendas híbridas, capaces de moverse entre lo doméstico y lo urbano. Este cárdigan de Parfois encaja plenamente en esa lógica: es cómodo, pero tiene presencia; es sencillo, pero no plano; y resulta práctico sin perder interés visual.

Una prenda en base al consumo responsable

Más allá de su diseño, la chaqueta de rayas favorita de Marta Pombo representa una forma de entender la moda basada en la funcionalidad y la durabilidad. Apostar por prendas que puedan combinarse de múltiples maneras y que no recuerden a una temporada concreta es una de las claves para un consumo más responsable. En este sentido, el cárdigan de rayas se presenta como una inversión razonable dentro del segmento de moda accesible.

Su precio, 29,99 euros, lo sitúa en una franja competitiva, permitiendo acceder a una prenda versátil sin necesidad de grandes desembolsos. Esto refuerza su atractivo para un público amplio, que busca piezas bien diseñadas y fáciles de integrar en el día a día.