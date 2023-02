El chaleco vaquero que tiene toda influencer y lo ha petado en rebajas

Los chalecos son uno de los accesorios tendencia de las últimas temporadas, y en esta primavera/verano parece que llegan con ciertas novedades para las más atrevidas: el uso de telas no tan convencionales para esa prenda. Este chaleco vaquero que tiene toda influencer de Zara es una buena muestra de lo que se viene a la hora de crear looks urbanos.

Tenemos un chaleco de escote pico y manga sisa, con cierre frontal y bonitos botones combinados a contraste. Gracias a estos detalles, dispondrás de un complemento clásico pero actualizado a la moda contemporánea.

Este es el chaleco vaquero que tiene toda influencer

Oversize y en disponible en seis tallas

Desde la firma aclaran que este producto es de una talla más grande de lo habitual, algo que debes recordar cuando vayas a comprarlo en cualquiera de las seis tallas en las que está disponible, de la XS a la XXL.

Puedes optar por un chaleco más ajustado al cuerpo, que marque la silueta desde la cadera hacia arriba, o bien por una alternativa más holgada, que te permita una mayor libertad de movimiento para tus tareas de cada día.

Para un look denim total, siempre puedes hacerte con un vaquero y una cazadora también del mismo estilo. Pues es el outfit perfecto para lucir en este nueva temporada, cuando finalice el frío.

Cuidados y composición

Este chaleco es apto para lavadora siempre que no supere los 30° C, y únicamente en ciclos de centrifugado corto. No deberías usar lejía ni blanqueador, ni tampoco pasarlo por secadora. Sí puedes plancharlo, a máximo 150° C.

Confeccionado 100% en algodón de la mejor calidad del mercado, para su fabricación Zara trabaja con programas de seguimiento que garantizan el cumplimiento de estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud.

¡Hazte con el tuyo por menos de 10 euros!

Si te das prisa, este artículo puede ser tuyo por sólo 9,99 euros aprovechando un descuento del 66% respecto de su precio de temporada de 29,99 euros. Sin dudas, una oportunidad que no deberías dejar pasar.

Una vez comprado, en dos o tres días laborables llegará a la tienda más cercana para poder recogerlo. Y siempre puedes comprar online porque una de sus ventajas es que llega a casa en nada y así lo puedes estrenar ya mismo. Desde Zara la transacción es fácil y segura. No te lo puedes perder en este momento y especialmente antes de que la oferta se agote.