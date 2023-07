Catalina Middleton y Meghan Markle: ¿clones de estilo?

En el recuerdo quedan aquellos duelos de estilo entre Meghan Markle y Catalina Middleton. Desde que, hace más de tres años, se marchara el príncipe Enrique junto a su esposa a Los Ángeles, Estados Unidos con el fin de tener una mayor privacidad alejados así de la Corona, han sido contadas las ocasiones en las que la actual princesa de Gales ha coincidido en un acto público con la que fuera actriz de Suits.

Si bien ambas mujeres tienen sus estilos más que definidos, hay ocasiones en las que han coincidido. No puede faltar en su extenso vestidor el tradicional abrigo vestido que tanto han lucido en Londres.

Meghan Markle y el príncipe Enrique en un acto en Londres. / Gtres

Además, también coinciden en los trajes compuestos por blazer y pantalón a tono, creando así perfectos total looks ideales para cualquier ocasión. En la imagen de la izquierda se puede ver a Catalina y en la de la izquierda a Meghan. Se suma a esta tendencia, que no va a pasar de moda la mismísima Reina Letizia, quien tiene una infinidad de diseños y colores, desde entallados a de estilo oversize.

Meghan Markle y Catalina Middleton / Gtres

Las blusas

Como buenas amantes de la moda, las blusas también son un must en sus diferentes estilismos. Tanto Meghan como Catalina apuestan por este diseño para combinar con cualquiera de sus atuendos. Lo mismo ocurre con los pantalones vaqueros, aunque optan por ellos cuando la ocasión así lo requiere, para su día a día o actos menos formales. Y es que pese a que Meghan Markle ya no forma parte de la Familia Real británica, sigue asistiendo a diferentes eventos, por lo que su estilo está de actualidad.

Mismo corte

La mayoría de las royals apuestan por el mismo corte a la hora de enfundarse un vestido, más bien por protocolo real. El corte midi es su favorito. En la fotografía inferior se puede ver cómo ambas mujeres lucen este patrón, cumpliendo así con las reglas de la Firma, ya que la imagen corresponde a un acto al que asistieron cuando todavía Enrique y Meghan vivían en Londres.

Meghan Markle y Kate Middleton andando / Gtres

Aunque también le han puesto brillo a sus atuendos, teniendo el color dorado como referencia. El pasado mes de mayo, Markle reaparecía en Nueva York luciendo un vestido entallado de palabra de honor con escote corazón. Acto en el que recibió el premio Women of Vision.

Los príncipes de Gales en un acto / Gtres

Por su parte, Catalina Middleton, en 2021, sorprendió con un espectacular atuendo: un vestido capa con lentejuelas doradas. Fue en el estreno mundial en Londres de No time to die, la nueva película de James Bond donde brilló y acaparó gran parte de la atención. Sea como fuere, lo cierto es que, la esposa del príncipe Guillermo y Meghan Markle tengan estilos diferentes y predefinidos, lo cierto es que coinciden en muchos de looks, aunque cada una se lo lleve a su terreno. ¿Cuándo será la próxima vez que se les verá juntas? La última vez que esto ocurrió tuvo lugar en septiembre de 2022 en el funeral de la reina Isabel II.