Los duques de Sussex están pasando por un momento delicado después de que se haya confirmado el varapalo a la pareja por parte de Netflix y Spotify. La pasada semana, poco antes de que se celebrase el tradicional Trooping the Colour, se anunciaba el final del podcast de Meghan Markle para la plataforma Spotify y, poco después, desde Netflix trascendía que no estaban interesados en más contenido de la pareja, porque «no tenían más que contar». A esto hay que añadir que uno de los responsables de la plataforma de podcast declaraba que estaban completamente decepcionados con los duques de Sussex porque consideraban que eran unos estafadores, que solo habían cumplido una parte del acuerdo al que se había llegado.

Sin embargo, a pesar de estos varapalos, parece que la pareja no está dispuesta a tirar la toalla. Hace algunas semanas se rumoreó que el príncipe Enrique podría haber llegado a un acuerdo con la prestigiosa firma de moda Dior y ahora parece que Meghan Markle podría seguir sus pasos, aunque por ahora no hay nada confirmado. No obstante, uno de los principales objetivos de Ari Emanuel, jefe de la agencia WME es que la duquesa de Sussex se reinvente y que la pareja pueda seguir con su aventura independiente lejos de la Familia Real.

En esta situación, parece que los planes de la duquesa de Sussex pasan por una de las marcas con más prestigio en el mundo de la moda, Dior. Una firma de la que lleva vistiendo y que, curiosamente, tiene un fuerte vínculo con Wallis Simpson, la polémica esposa del duque de Windsor. Sin embargo, no es ella la única ‘royal’ que está o ha estado relacionada con la firma.

Según apuntan los últimos rumores, es posible que la esposa del príncipe Enrique esté a punto de cerrar un acuerdo con Dior y que se convierta pronto en imagen de la marca, lo cual sería un gran paso para ella. La duquesa de Sussex es una fanática de la moda desde hace mucho tiempo y Dior ha estado muy presente a lo largo de los años en su guardarropa. Si los rumores se confirmaran y Meghan firmara este acuerdo con la casa de modas, podría ser un fuerte espaldarazo para ella, por no hablar de que garantizaría la independencia económica a la pareja, algo que lleva buscando desde que se anunció su salida de la estructura de la Familia Real.

No obstante, en la actualidad, hay otra royal muy vinculada a Dior y que se ha convertido en la mejor embajadora de la marca. Se trata de Beatrice Borromeo, nuera de Carolina de Mónaco, que ha tomado el testigo de Grace Kelly, que fue la primera en apostar por la casa francesa. La italiana, una de las mujeres más admiradas del panorama actual, es imagen de Dior desde hace tiempo -en concreto, desde febrero de 2021, cuando la firma lo anunció en un comunicado en el que destacaba su elegancia-, y su marido, Pierre Casiraghi, también se ha convertido en embajador de la marca. ¿Estaremos a punto de ser testigos de un duelo en el mundo de la moda entre los Sussex y los Grimaldi? Todo apunta a que sí, pero lo más probable es que el hijo y la nuera de Carolina de Mónaco -que no tienen título, pero sí representan la quintaesencia de la sofisticación- no queden en ningún momento eclipsados por los Duques.