Capazos ‘low cost’ para empezar tus vacaciones con el ‘must’ del verano

Es verano y eso significa una cosa, que no puede faltar en nuestro armario un capazo. Se trata de bolsos realizados em mimbre o yuye que aportan un toque de lo más chic al conjunto. Lo mejor de todo, es que con los años se han ido reinventando, ya que no solo los podemos lucir para ir a la playa o, a la piscina, sino que también podemos llevarlos en nuestro día a día e incluso combinar con atuendos más formales.

Son muchas las firmas que cuentan con este tipo de accesorios, como por ejemplo Mango, o las pertenecientes al grupo Inditex. Eso se traduce en que sus precios son asequibles, tanto que en rebajas podemos encontrarlos por tan solo 6 euros.

Como no podía ser de otra forma, Zara cuenta con un diseño de lo más glamuroso que se ha convertido en nuestra nueva obsesión. Se trata de un formato mini con cuerpo trenzado y detalle de flecos de abalorios. En su interior cuenta con una bolsa de tejido satinado, perfecto para guardar las cosas. En cuanto al diseño, se puede llevar con las asas de mano o, en su defecto podemos poner la función de cadena extraíble y llevarlo como una bandolera. Cuesta 49, 95 euros y es perfecto para incorporar a cualquier look, bien sea para el día a día o para esas cenas especiales de la temporada estival.

Por otro lado, H&M cuenta con un diseño XL perfecto para viajar o esos días de playa y piscina. Gracias a su gran capacidad no se nos olvidará nada y todo entrará a la perfección. Este modelo tiene un precio de 29,99 euros y se puede adquirir a través de su página web o en tiendas físicas de la firma sueca.

Este accesorio está realizado en tejido texturizado de algodón con flecos en los extremos, dos asas con diseño de cordón y un compartimento interior pequeño con cremallera. En cuanto a las medidas: Ancho 14 cm. Largo 33 cm. Alto 32 cm.

Por último, Mango también propone un diseño de lo más especial por 29, 99 euros. ¿Y qué tiene de especial? Su sencillez. La marca española ha diseñado un patrón básico que no pasará de moda por mucho que pasen los años, ya que está realizado en yute con asas negras. Además, su interior está forrado en algodón. Eso sí, debes darte prisa para hacerte con uno de ellos cuanto antes, ya que se suelen agotar nada más salir a la venta.

De cualquiera de las maneras, los capazos se han convertido en un verdadero must cada verano y no solo las firmas low cost apuestan por ellos para lanzarlos entre sus numerosas colecciones, sino que la Alta Costura, como Christian Dior, también se ha decantado por esta tendencia que ha venido para quedarse. Celebrities de la talla de Chiara Ferragni, Paula Echevarría, Sara Carbonero, entre otras, no dudan en añadir los capazos a sus estilismos más veraniegos. ¡No lo pienses más y hadte con uno!