El 2023 está a la vuelta de la esquina, y con él doce nuevas oportunidades en forma de meses para mejorar todo aquello que no se ha podido llevar a cabo con anterioridad. Una de estas cosas es la conocida como fast fashion, un problema que, lejos de ir en disminución, va in crescendo con el paso del tiempo, agravando la situación medioambiental en todos los rincones del planeta. Algo que no ha querido pasar por alto el Ministerio de Consumo, lanzando una campaña que tiene como objetivo el de calar en la mayor parte de la población española.

Bajo el lema Presume de armario sostenible, la administración en cuestión ha utilizado a tres jóvenes que, aunque han interiorizado ya prácticas como la de reciclar o la de ahorrar agua, no son conscientes del impacto que puede traer consigo la ropa que usan en el planeta. Para descubrirlo, se les invita a participar en un experimento cuyo primer paso no es otro que el de grabar sus propios armarios. Días más tarde, los tres acudían a una cita de la que no tenían ningún tipo de información, para que así el spot tuviera un resultado mucho más realista al reflejar los rostros de los chicos cuando se percataban de la importancia que tiene el hecho de comprar ropa sin miramiento cuando incluso no se necesita. Una situación que hace que también los espectadores se percaten de los numerosos efectos ambientales de la industria textil, pudiendo dar un paso más allá para dar comienzo a la que se espera que sea la generación más sostenible del momento también en el ámbito de la moda.

A través de un ejemplo totalmente personificado, el Ministerio de Consumo hace especial hincapié en la necesidad de avanzar para conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en un sector tan dañino para el medioambiente como lo es el textil, que afecta a parámetros como los relacionados con el agua, las condiciones laborales dignas, o la producción y consumo responsables, entre otros muchos.

Teniendo en cuenta que la Navidad es una época en la que quizá se adquiere más ropa de la que se necesita, ya sea para uso personal o para hacer regalos a nuestros más allegados, Presume de armario sostenible se enmarca dentro de las acciones de información, concienciación y divulgación que el Gobierno actual quiere remodelar para llevar a cabo una nueva forma de producir y consumir que nada tenga que ver con la de ahora. Tanto es así, que en unas fechas tan señaladas como estas, el Ministerio de Consumo también ha formalizado otras iniciativas de la misma índole como los Diálogos por un consumo sostenible o la puesta en marcha de la Calculadora de huella de la persona consumidora, esta última siendo una herramienta ideal para ayudar a todo aquel que quiera a conocer cuál es el impacto ambiental de sus hábitos de vida.