Los mejores diseños de decoración de uñas para Navidad

Los mejores diseños de uñas para Navidad te ayudarán a empezar a preparar estas fiestas. Mimarse un poco con un diseño especial es quizás una forma de dar por empezada la Navidad. Parar el tiempo y empezar a preparar estos días que están por delante empezando con una buena manicura. Los diseños de uñas son en estos días una explosión de brillos, dorados o plateados, con toques de verde y con el rojo típico de protagonista. Conseguiremos darles a nuestras manos un espíritu navideño de la mano de estos diseños tan espectaculares.

Los mejores diseños para tus uñas en Navidad

La manicura o decoración de uñas cobra cierto protagonismo cuando llegan épocas como la Navidad, de modo que nos llegan ahora algunas de las tendencias que vamos a poder llevar para estas fiestas navideñas y que os presentamos a continuación con estas ideas de uñas de Navidad 2022 que seguro os van a encantar.

El brillo y la elegancia marcan la pauta a seguir en la decoración de uñas para la Navidad 2022, de modo que puedes comprar o coger tu esmalte de uñas con glitter y en tonos como el rojo o el dorado para realizar las decoraciones que a continuación te mostramos.

Manicura navideña en rojo y dorado

Con un esmalte de acabado mate en dorado y otro en rojo, puedes probar este «nail art» sencillo pero muy navideño. Pinta la uña de rojo, dejando un pequeño espacio en la zona de la cutícula para pintar un triángulo en dorado. Una manicura fácil de hacer pero cuyo resultado nos parece realmente espectacular.

Manicura navideña con dibujos

Esta otra decoración de uñas para Navidad nos parece espectacular. Si eres una artista del «nail art» o dominas hacer todo tipo de dibujos sobre las uñas, te animamos a que pruebes a dibujar elementos navideños sobre un esmalte en rojo, pero si no es así, no te preocupes. Puedes pintar las uñas de color rojo y luego pegar encima pegatinas navideñas que ya se venden junto a muchos esmaltes en esta época.

Manicura navideña con dorados y brillantes

Combinando el negro y el dorado podemos conseguir una decoración de uñas que marca tendencia, pero podemos aprovechar para dejar una uña sin decorar, la pintamos de color blanco y a continuación, lo único que tenemos que hacer es decorar con pequeños elementos brillantes o pegatinas. El resultado serán unas uñas elegantes y a la vez muy festivas. Ideales por ejemplo para la noche de fin de años.

Manicura navideña en verde y con árboles

El verde y el blanco son dos colores tendencia para la manicura de uñas 2020, pero son además dos colores perfectos para una época como la Navideña. Si os gustan estos tonos, podéis probar a hacer esta decoración de uñas que veis arriba. Pinta las uñas de color verde mate y luego le añades unas líneas o rayas en dorado, para que queden como si fueran regalos navideños. Luego puedes dejar una uña en blanco para pintar entonces encima un árbol navideño de color verde. Para hacerlo puedes ayudarte por un pincel fino de modo que el trazo pueda ser ligero.

Manicura navideña en rojo y con un punto

Y si lo que prefieres es una decoración de uñas para Navidad que sea sencilla y minimalista, nada como elegir la decoración que te mostramos a continuación. Una manicura de uñas elaborada con esmalte de color rojo y después le añades un punto que puede ser, o bien una pegatina que colocar con unas pinzas, o lo podemos hacer también con un poco de esmalte en negro.

Manicura navideña en rojo y con purpurina

Ya hemos visto uñas en rojo, pero lo cierto es que este color resulta el más adecuado de todos cuando quieres algo simple, sencillo y con el que tardes poco en decorar tus uñas navideñas. A partir de este, puedes elegir además un poco de purpurina que es también propia de la época y lograr una manicura realmente bonita.

Manicura navideña con reno

Para unas uñas navideñas súper lindas, este look ofrece un color brillante con un simpático reno para dar un toque especial. Pinta tus uñas de rojo pero deja una de color blanco para que encima puedas pintar este sencillo reno. En el caso de que no sepas o no te salga, siempre puedes elegir utilizar una pegatina.

Manicura navideña con copos o con estrellas

Pinta tus uñas de un color azul (aunque también te quedarán bien si las pintas en verde o en rojo) y después solo tienes que sacar tus pinceles más finos para con el color blanco dibujar unos copos navideños que también pueden ser unas estrellas. Como ya dijimos, si no se te da bien siempre puedes comprar unas pegatinas para uñas que cuenten con este diseño.

Manicura de uñas tipo jersey

Todo el mundo ama los jerséis cálidos y acogedores en invierno y estos son la inspiración para uno de los diseños más de moda esta temporada. Las uñas de jersey son tendencia y se consiguen con mucha paciencia, creando «ochos» sobre las uñas para que vaya quedando el efecto 3D. En cualquier salón de uñas te lo pueden hacer pero si deseas practicar debes pintar la uña de un color que te guste, secar y luego con el mismo tono y la ayuda de un pincel fino vas creando el efecto.

Manicura de uñas con árbol de Navidad

Con una base de color neutro y un sencillo árbol de Navidad en verde puedes llevar la manicura navideña más sencilla, pero también la más bonita.