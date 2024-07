La camiseta francesa de Tamara Falcó perfecta para las más clásicas: la lleva con jeans

Las celebrities siempre visten algo diferentes y con ropa de calidad. También puedes acceder a ello pero pagando un poco más. y así es la camiseta francesa de Tamara Falcó, de una firma parisina que tiene cantidad de prendas. La hija de Isabel Presley, que gana popularidad cada día que pasa, luce de forma informal en su Instagram y nos presenta claramente esta camiseta con mensaje (y poco más) porque tampoco tiene ninguna gracia más y la lleva con jeans en color azul oscuro.

Ella está fantástica sin demasiados ornamentos. Con la camiseta en rojo con frase, en francés claro, Je T’aime, y los jeans ya comentados. Lleva coleta baja, un look que ya estamos acostumbrados a ver, y gafas de sol en color negro. La verdad es que si la miras de lejos, en la primera foto de su perfil, no se distingue mucho de su madre, y parecen dos gotas de agua. Esto se debe a la genética, claro, y también a las operaciones y los diversos tratamientos de belleza que se han ido haciendo ambas. Claro, así están de radiantes, como si el paso del tiempo no fuera con ellas.

Cómo es la camiseta francesa de Tamara Falcó

Durante más de diez años esta firma parisina es una de las que mas ha calado entre las chicas del país y también de fuera. Con sede en París, hablamos de la marca Sézane, que sitúa a las personas, la calidad y la creatividad en el centro de todo.

Sézane es ante todo una historia de vida y de la vida de quienes la escriben. Una comunidad colectiva, una cocreación eterna y una comprensión profunda de que nada es posible los unos sin los otros. y presentan al equipo: la imaginación y el corazón detrás de cada creación y la magia que aporta esta firma.

Inspiradas en París y las personas que la llaman hogar, cada una de sus colecciones es una conversación con la ciudad misma y una oda a la libertad.

Compromiso con la sostenibilidad

Se podría decir que una organización se parece a quienes la crean: sus equipos, clientes y fundadores. Hoy, Sézane refleja más que nunca la marca que nos propusimos ser porque estamos oficialmente certificados como B Corp y como una empresa liderada por una misión.

«La firma está más cerca de convertirse en la marca que deseamos ser en nuestra esencia. Desde la elección de métodos de producción, materias primas y condiciones de trabajo hasta nuestra huella ambiental y compromiso con la comunidad, B-Corp y nuestra etiqueta de compañía liderada por una misión es la validación estricta e independiente de lo que representamos», según establecen en la web.

Guiados por el deseo de crear piezas atemporales que respeten el planeta y su gente, ¾ de los materiales de nuestras colecciones actuales son ecológicos. Con piezas que están certificadas por 5 de las certificaciones más confiables de la industria: GOTS, Oeko-Tex, FSC, Ecovero, RWS y RMS. Desde 2018, Sézane también ha recaudado más de 5 millones de euros para el programa filantrópico DEMAIN.

El 21 de cada mes, el 10 % de nuestras ventas globales y el 100 % de las ganancias de un diseño dedicado se donan a programas que apoyan el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades para los niños en todo el mundo.

Se ha logrado mucho hasta ahora, «pero sé que podemos llegar aún más lejos en el futuro. Este es solo el comienzo».

En color rojo pasión, la camiseta Je T’aime está confeccionada en 100% algodón orgánico con instrucciones de cuidado para ayudarte a cuidar tus piezas y mantenerlas en buen estado por más tiempo. en este caso, se lava a 30°C o menos (ciclo sintéticos). Haz caso a las instrucciones de lavado.

Cada primer miércoles de cada mes, el 100% de las ventas netas de las prendas y el 10% de los ingresos de la línea ‘Sézane Denim’, a la que corresponde esta camiseta, se donan al programa filantrópico y se redistribuyen a asociaciones que trabajan por la salud de la mujer.

Sézane se compromete a donar un mínimo de $15 por cada pieza dedicada vendida a esta donación e incluye las ventas estadounidenses realizadas en todas las tiendas Sézane y en el sitio web con entrega a Estados Unidos. Se excluyen impuestos y devoluciones de clientes.

El precio de la camiseta de Tamara

El precio que tiene esta camiseta con mensaje es de 65 dólares, y las tallas que ahora tienes en la tienda online son de la XS a la XXL. Ya la puedes adquirir e ir como la más in de todas las celebrities. Te la pones de forma casual o si quieres ir algo más elegante. Triunfarás y siempre puedes decir que vas como Tamara Falcó a todos lados.