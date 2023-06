Una camisa con un estampado inigualable: así es lo nuevo de Stradivarius

El lino es una tela ideal para el verano, ya que mantiene la piel fresca y evita el sudor incluso cuando estás en constante movimiento. Varias de las mayores firmas de moda lo incorporan en su catálogo para dicha temporada, y echando un vistazo a sus colecciones actuales, queremos destacar esta camisa con un estampado inigualable.

Es de manga corta y de Stradivarius y se perfila como una de las alternativas más interesantes. Se trata de una camisa confeccionada con tejido en mezcla de lino de manga corta con detalles como cuello solapa y escote pico. También posee un accesorio en el bolsillo para que se note a simple vista y un práctico cierre frontal con botones, que se agradece.

La camisa con un estampado inigualable que debes tener

Materiales de primera calidad

Para ser más concretos, desarrollan un híbrido único logrado a partir de un 81% viscosa y un 19% lino. Combinando los materiales de esta forma, Stradivarius obtiene un textil muy agradable al tacto, que se ajusta a la silueta y que reduce la transpiración a diario.

Por otro lado, vas a poder seleccionar uno de los distintos colores en los que esta marca comercializa la prenda en cuestión. Evidentemente nos quedamos con el cebra, porque es una solución perfecta para atraer las miradas ajenas en tardes cálidas. Igualmente, tienes más tonos que deberías considerar si estás buscando una camisa lisa o cuyos estampados sean diferentes.

Y no olvides indicar cuál es tu talla. Hay cinco en total, que van desde la XS hasta la XL, así que señala bien la tuya. Ten en cuenta que se pueden agotar en seguida por lo que si no te das prisa, no tendrás tu talla.

Cuidados básicos

Una vez escogida la que te vaya mejor, y ya usada, puedes lavar la camisa a máquina a un máximo de 30° C, en ciclos de centrifugado corto. No debes utilizar lejía ni blanqueador, ni tampoco limpiarla en seco o pasarla por la secadora. Sí puedes plancharla, a un máximo de 110° C. haz caso siempre a las especificaciones de la etiqueta para evitar dañar esta prenda.

¿Cuánto cuesta este producto?

Esta camisa manga corta con lino de Stradivarius tiene un precio de 17.99 euros, que no está nada mal por sus acabados y diseño. Por esto es vital que la tengas durante esta temporada al ser un productos de calidad y claro diseño.