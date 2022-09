Los botines con los que patear la ciudad, ir al trabajo o salir de fiesta

Stradivarius tiene los zapatos más extravagantes y que más te gustarán. Son los botines con los que patear la ciudad, ir al trabajo o a una fiesta.

En tres colores, no sabrás cuál quedarte porque todos son realmente llevables y originales. Son perfectos para esta temporada del año y en esos eventos tan especiales que esperas anotar ya en tu agenda.

Así son los botines con los que patear la ciudad

O bien salir de fiesta. Son de tacón ajustados y disponibles en varios colores. Lleva varios detalles que nos encantan: material tejido stretch, detalle de tirador en la parte trasera y una altura de tacón 8,5 cm.

Por esto aportan sofisticación porque permiten ir al trabajo y de paso salir de fiesta al estilizar tu figura y te verás mucho más alta.

Para tu mayor comodidad a la hora de elegir estos zapatos, debes saber que llevan Airfit®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Así luces unos zapatos top, de diseño, con taconazo y te ves más alta pero tus pies no sufrirán por ello.

Con qué están confeccionados

Están elaboradas en corte por 100% poliéster, con forro de 92% poliéster y de 8% poliuretano. Para más señas, desde Stradivarius indican que es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpiar en seco y no usar secadora.

Además nos recuerdan que el cuero debe limpiarse con un paño limpio y seco. Puedes aplicar ceras incoloras o al tono de la piel en movimientos circulares. Mientras que el ante, nobuck y serraje se limpia delicadamente con un paño limpio y seco. Puedes utilizar también un cepillo suave. Por su parte, el textil charol o sintético debe limpiarse con un paño húmedo.

En tres colores

Los botines están en fucsia, siempre tentadores y originales, mientras que el malva es genial con un look total black para que resalten más. El color negro, por ejemplo, es otro de los colores con que puedes encontrar estas botas.

Precio en Stradivarius

Los botines ajustados tienen un precio de 35,99 euros y los tienes distintas según cada color. En negro están disponibles de la 35 a la 41 mientras que el malva está de la 36 a la 40, y en fucsia también de la 36 a la 40. Ahora sólo debes elegir el calzado con el color que te guste más, y tu talla para comprar directamente online.