Las botas militares de Pikolinos con cordones y cremallera que no te vas a quitar

Pikolinos tiene las botas militares con cordones y cremallera que no te vas a quitar, son el básico que no vas a poder dejar escapar. A la hora de buscar un tipo de botas que se adapten a nuestras necesidades y peguen con todo nuestro armario, hace años que las Pikolinos son las mejores. Un buen básico que lo tiene todo para triunfar, son cómodas, bonitas y de gran calidad y se venden a un gran precio, estas son las botas Pikolinos que necesitas en tu armario.

Las botas militares con cordones y cremallera que no te vas a quitar tienen el sello de Pikolinos y son el básico que no puedes dejar escapar esta temporada. Este tipo de botas llegaron con la era grunge a mediados de los 90 con mucha fuerza y ya no se han marchado. Si quieres apostar por las botas que todo el mundo quiere, no lo dudes, hazte con ellas.

Son unas botas planas. No hay nada más cómodo que unas botas planas para poder recorrer el mundo siempre que se necesite. A toda velocidad y con unos detalles que sorprenden, no pueden ser más bonitas y prácticas. Más allá de su denominación, son un tipo de calzado que se ha convertido en un buen básico.

Tiene cordones, pero también una cremallera para que sean más fáciles de poner y de quitar, justo lo que necesitamos para triunfar. Es la bota que nos permitirá ganar velocidad, no solo cuando las llevamos puestas, sino también antes de ponérnoslas, para poder estar preparadas antes de lo esperado.

El negro es un color que combina con todo. Si queremos darle a nuestro look diario un estilismo de lujo, nada mejor que hacerlo con el color negro como marco. Es un buen tono, no solo para ropa, también para complementos. No vamos a fallar con unas botas militares de una marca que cuida los diseños, pero también la calidad de sus materiales.

Es una bota de piel. La podremos cuidar y mantener en perfectas condiciones años y años. Al tener un diseño que lleva décadas en lo más alto, no debemos preocuparlos. Además de que combinará con todo nuestro armario y lo hará de tal forma que las puedes llevar con casi cualquier tipo de prenda. Hazte con las botas militares de Pikolinos que te salvarán todos tus looks, cuestan solo 134,95 euros.