El mejor aliado de Julia Roberts en los 90 vuelve a ser tendencia en formato ‘low cost’

Cada vez son más las tendencias que son rescatadas del pasado para formar parte de la actualidad estilística más candente. Aunque hace meses probablemente nadie habría podido llegar a imaginar que los accesorios de los años 90 y de los 2.000 volverían a ser de gran reclamo, lo cierto es que es precisamente lo que ha sucedido. Las diademas o los maxi pendientes son algunos de los complementos estrella de cara a la temporada estival, a los que ahora se ha sumado un dupe del bolso favorito de Julia Roberts, el cual ya promete ser un must have de todos los looks veraniegos.

Julia Roberts a la salida del Lincoln Center con un bolso de piel en verde pistacho y gafas. / Gtres

Si algo ha quedado claro es que los bolsos que lucían las féminas a finales de los 90 son hoy las joyas de los vestidores de aquellas personas que están pendientes de todas y cada una de las tendencias que van llegando. Los baguette, los media luna o los básicos con monogramas de cada firma son algunos de los bolsos más cotizados a día de hoy; aunque si hay uno que ha llenado el street style durante este 2023 y que apunta a hacerlo también en las próximas semanas es el trenzado, es decir, el favorito de Julia Roberts. El modelo fetiche de la actriz está presente en el mercado y en diferentes tamaños, formas y colores; y no solo eso, ya que lo mejor es que es ideal para lucirlo en primavera y verano y puede hacerse sin que tu bolsillo tenga que sufrir las consecuencias.

Bolso Tote en tonos azules. / Canela

La marca latinoamericana Canela no ha querido dejar pasar la oportunidad de llevar la tradición hasta la moda callejera, consiguiendo así que sus clientas puedan recrear el outfit de la intérprete mencionada sin tener que hacer un gran gasto económico para ello. Para ello, ha sacado a la luz en su catálogo una serie de bolsos trenzados a través de plásticos reciclados bajo el nombre de Tote, Java y Picnic, siendo todos ellos unos básicos ideales dependiendo para qué ocasión.

Bolso Maia en tonos azules. / Canela

Si algo caracteriza a estos accesorios es su versatilidad, además de su amplio espacio para llevar un sinfín de objetos personales tanto a una escapada de ocio como a un plan más distendido como el de ir a la playa. Además, todos ellos están disponibles por precios inferiores a los 170 euros, convirtiéndose así en tus mejores aliados para el verano, perfectamente combinables con todo tipo de prendas de ropa.

Sin embargo, si lo que prefieres es un accesorio que se adapte a tus necesidades de ocio más nocturnas, el modelo Maia de la firma es tu solución. Este bolso comparte la dualidad de los anteriores con un toque más enfocado hacia la noche, ya que su tamaño es perfecto para fiestas o los planes más divertidos del verano cuando se va yendo el sol por un precio de 234 euros en la página web.