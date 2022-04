El bolso de Mango rebajado que te recordará a la nueva colección de Bimba y Lola

En su nueva colección para la primavera, Bimba y Lola nos propone un bolso espectacular para el día a día. Confeccionado en nylon, el tejido estrella de la temporada, y de color rojo, es un bolso pequeño de estilo shopper muy versátil, con asa de hombro de webbing y asa de mano. Su precio es de 155 euros. Si no queremos gastarnos tanto dinero, Mango tiene un bolso muy parecido con un 20% de descuento, por tan sólo 15,99 euros en su tienda online.

El de Bimba y Lola es rojo y el de Mango es naranja, pero siendo sinceras nos quedamos con el naranja ya que es uno de los colores que más se lleva este 2022, junto con el amarillo y el rosa. Se trata de uno de los tonos más vibrantes de la paleta, que transmite alegría, entusiasmo, energía y positividad.

Sabemos que el naranja no es un tono fácil a la hora de vestir, pero no podemos negar que con él podemos sacar toda la creatividad que llevamos dentro. A diferencia de los tonos neutros, el naranja no entiende de medias tintas.

Si queremos un look que no pase desapercibido pero al mismo tiempo no sea demasiado llamativo, en lugar de elegir un mono o un vestido naranja, podemos añadir una pequeña pincelada de alegría y color al estilismo con el nuevo bolso de Mango.

Confeccionado en nylon, mide 24 centímetros de largo x 14 centímetros de alto x 18 centímetros de ancho. Es de estilo shopper y tiene doble asa corta y doble asa larga. Con forro interior y cierre de imán interior, tiene detalle logo en relieve.

Un bolso estupendo para la vida diaria, que podemos combinar de mil formas diferentes. El bolso naranja se merece ser el protagonista indiscutible del look, así que podemos combinarlo con un mono beige y unos mocasines o unas sandalias nude.

Claro que también podemos llevarlo en ocasiones más formales, con una falda midi de talle alto y un top corto negros. Como calzado, con unos zapatos o unas sandalias de tacón tenemos el estilismo perfecto.

Estamos convencidas de que este bolso se va a convertir en uno de los complementos estrella de la nueva colección de Mango para la primavera, sobre todo ahora que tiene un 20% de descuento: antes valía 19,99 euros y ahora está disponible por sólo 15,99 euros. Podemos encontrarlo en la tienda online, y también consultar la disponibilidad en nuestra tienda Mango más cercana.