Blanca y con bordados: Zara se moderniza y saca su camisa más sofisticada

Hay muchas camisas pero pocas con tanta elegancia como esta: camisa blanca y con bordados. Destaca por sus diversos detalles, su buen precio y porqué la tienes en Zara en un clic.

Te contamos sus características. No te la pierdas y cómprala ya antes de que se agote en la web.

La camisa blanca y con bordados de Zara

Tiene bordados perforados y lleva cuello solapa y manga corta. En color blanco roto, el exterior está confeccionado en 100% algodón. Según Zara, para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

En este caso, hay que lavar a máquina max. 40ºC centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, no planchar máximo 110ºC, y no usar secadora.

Con qué nos ponemos la blusa

Hay muchas combinaciones posibles. Por ejemplo con la lista de vaqueros que desde zara suelen tener. Mientras que la bermuda en marrón tiene un precio de 25,95 euros, la sandalia plana de 29,95 euros, la sandalia deportiva con suela de 39,95 euros, la bandolera trenzada de precio 19,95 euros, el pantalón estampado de 29,95 euros, los shorts bordados enigmáticos de precio 29,95 euros, junto a ello está la colonia elegantly tokyo que tiene un precio de 15,95 euros, y el conjunto de braguita y sujetadores interior de 19,95 euros. tienes mucho para elegir.

Dónde podemos comprarla

Está en la web de zara pero recuerda que también la puedes obtener en la tienda física y así tienes más opciones para encontrar tu talla. La blusa tiene un precio de 29,95 euros y las tallas ahora disponibles son XS, S, M, L y XL. Por esto lo mejor es encontrar la tuya y ver que realmente es la que debes tener. Ya sabes que puedes comprar la blusa de forma algo más holgada para tu mayor comodidad y más ajustada.

La ventaja de si compras online es que la tienes al momento sin desplazarte y va directamente a casa. mientras que otra opción para evitar pagar los gastos de envío es comprar en la web e ir a buscarla a la tienda, porque esta transacción es gratuita.

Ahora ya puedes comprar la blusa de tus sueños en un clic. En Zara todo son comodidades, sólo debes consultar las bases en la web de la empresa. Allí dispones de toda la información y verás que todo es mucho más fácil. ¡A por ella!