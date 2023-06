Una blusa fluida con lazo: así es la camisa negra de Zara que pega con todo

Hay prendas que nunca pasan de moda. Es la blusa fluida con lazo de Zara que siempre queda bien con todo.

Te contamos cómo es esta camisa en diversos colores para que puedas elegir el que te vaya mejor y te favorezca más.

Así es la blusa fluida con lazo que debes tener

Destaca por su tejido fluido en diseño recto, largo, además de cuello de pico con lazo que es uno de los detalles estrella de la prenda. La blusa es de manga larga con puños abotonados y se cierra con lazo en el cuello.

Diseñado en Barcelona, está compuesto en 100% poliéster y por esto debemos saber cómo tratarlo y limpiarlo para que no se estropee.

Para esto hay que mirar la etiqueta y ver que se puede lavar a maquina max 30°c, no usar lejía, planchar a máximo 110°c y no limpiar en seco, además que no se puede usar secadora.

En tres colores distintos

La blusa esta en tres tonos realmente fantásticos. En negro es elegantísimo y lo tienes en varias temporadas. En color blanco, tienes esta camisa para el día a día, además de para eventos, cócteles y demás. En color azul claro, es el ideal para tus blazers, vaqueros, botas y también sandalias de colores.

En oferta, consigue el descuento

Además ahora si te gusta esta blusa, debes saber que está más barata y se compra con descuento.

Si su precio era de 22,99 euros, la tienes a 17,99 euros, gracias al descuento del 22% del que te podrás beneficiar. Las tallas ahora están bastante ajustadas, es decir, no quedan muchas, por lo que no lo pienses mucho.

En color azul, tienes la S, entre otras. En color negro, XXS, XS, S, M y L, aunque quedan pocas unidades. Mientras que en blanco, las tallas a las que ahora optas son S y M, además de la XL.

Como sabes, esta prenda está en la tienda online pero también física, por lo que si no encuentras tu talla entonces lo mejor es que consultes la disponibilidad en la tienda física. También se puede enviar un mail si no está tu talla, y así Mango sabe que debe avisarte cuando se reponga tu talla.

Sabes que comprar online es mucho más fácil y directo, más que nada evitas diversos desplazamientos y te traen la ropa a casa.

No lo pienses mucho y hazte con esta blusa que tienes para varias temporadas y siempre en boga.