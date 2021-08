El bikini de Pilar Rubio más comentado del verano está en Shein

Pilar Rubio ha incrementado la cantidad de visitas en sus perfiles desde que está en París, por la llegada de su marido, Sergio Ramos, en el Paris Saint-Germain Football Club. Aunque siempre ha sido muy activa, una de sus fotos con el posado del verano fue sumamente comentada. Y Shein tiene el bikini de Pilar Rubio, bueno su inspiración, de la imagen.

Es realmente su clon y solo cuesta 5 euros. Si te gusta, además hay muchos otros bikinis del mismo color bien parecidos y a diversos precios, todos realmente rebajados.

¿Cómo es el bikini de Pilar Rubio bajo el que se inspirado Shein?

El modelo está en color negro, pero también lo encontramos en marrón y verde flúor, en el caso de que quieras otro color. El tipo de sujetador es sin aro, la braguita es tipo tanga, (como la que luce Pilar Rubio en su foto), está forrado, el relleno del sujetador es a base de almohadillas extraíbles, y según Shein, debe lavarse en la lavadora, no limpiar en seco.

Está confeccionado con nylon, en composición de 80% poliamida, 20% Spandex, con un tejido de elástico alto.

Al parecer es un modelo que gusta mucho a las clientas a tenor de los comentarios que observamos en la web de aquellas que ya lo han comprado. Eso sí, parece que para la parte de arriba es mejor coger una talla más.

“Excelente, me encantó y horma muy bien, me encantó el diseño y la tela el color ideal para todo la verdad estoy muy satisfecha con esta compra me encantaaaaaaaaaaaa muchisimo excelente, me encantó y horma muy bien, me encantó el diseño y la tela el color ideal para todo la verdad estoy muy satisfecha con esta compra me encantaaaaaaaaaaaa muchisimo».

“El bikini es de buena calidad, solo que no me quedo de la parte de arriba, muy chiquito, es para personas que no tienen nada de boobs, de abajo me quedo perfecto, me lo volveré a pedir en M”.

Otros modelos de bikinis parecidos

Si este bikini no te satisface, ya sabes que tienes muchos otros modelos parecidos. Los hay con tirantes o sin tirantes y también puedes comprar la parte de abajo a parte. Lo mejor son sus precios porque hay bikinis completos por 5, 6 y 8 euros, y también de 10 euros algo más sofisticados. Y si te encanta el modelo, pero quieres otro color, la gran mayoría están en varios colores: rojo, azul, blanco…