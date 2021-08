Pilar Rubio ha sido una de las grandes protagonistas del fin de semana por un motivo excepcional. El pasado viernes quiso disfrutar de una tarde de cine junto a su entrenador con un fin que no era el ocio y que no sacarán a la luz hasta que no llegue el momento. Para la cita escogió un ‘outfit’ que se ha convertido en viral.

Con este aspecto se pudo ver a la colaboradora en unas conocidas salas madrileñas. Un look con una marcada inspiración de la década de los 60 estadounidense no apto para todos los bolsillos. Entre el vestido y las zapatillas sumaban más de 3.000 euros. Pero vamos por partes.

Pilar Rubio optó por un vestido con cierto aire ‘pin up’ y que recordaba a los míticos estilismos que se utilizaban hace años en las boleras. Corte de campana, ceñido en la cintura y con cuello con solapa, esta atrevida pieza diseñada también por Miuccia Prada está valorada en 1.790 euros. La madrileña lo ha complementado con unas zapatillas que han generado incluso más atención que su prenda superior.

Las deportivas blancas también estaban firmadas por Miu Miu y se trata de una atrevidísima propuesta en la que muchos han visto un guiño a Sergio Ramos. ¿El motivo? Su similitud con una zapatilla de fútbol, pero con tacón. Una mezcla absolutamente a priori inconcebible y con la que no se recomienda hacer deporte si se quiere mantener la integridad.

En la web de la marca hay varios modelos pero Pilar ha escogido el blanco perla, que tiene un precio de 600 y 800 euros el par. Si bien hay que destacar que no hay demasiadas ‘influencers’ que se hayan atrevido a poner en liza este tipo de zapatillas, aunque, quién sabe, quizá tener una abanderada como Pilar Rubio ayude a conseguirlo. Con esta apuesta repleta de personalidad, vuelve a demostrar que tiene un estilo propio tan versátil como lleno de carácter.

Unas horas después de lucir su comentado look en Madrid, Pilar Rubio voló hasta París, un trayecto que ya se ha convertido en su pan de cada día, tal y como comentó ella durante su primer día en Francia. El motivo fue dar una sorpresa a Sergio Ramos, que salía de un entrenamiento con su nuevo club, el Paris Saint Germain. Tal y como se ve en el video publicado por el flamante fichaje del equipo parisino, Pilar y sus hijos corren hacia la puerta para abrazar a su padre. Acto seguido, la guapísima colaboradora de ‘El Hormiguero’ se reencuentra con su marido, hasta que ambos se funden en románticos besos. Cabe destacar que la liga francesa ya ha comenzado este fin de semana, pero que el andaluz no ha podido ayudar a sus compañeros ya si que sigue recuperándose de una lesión que ha ocasionado que solo pueda haber jugado un partido oficial desde que comenzó el 2021. Todo apunta a que pronto tendrá como socio a Leo Messi.