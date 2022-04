Son estilosos y elegantes. Dignos de ser llevado en primavera y verano para diversidad de eventos. Así Bershka se lanza con los pantalones de lino.

Están en tres colores distintos y quedan bien con una blazer o con todo lo que lleves en la parte superior.

Los pantalones de lino del momento

Llevan pinzas y una parte para llevar el cinturón. Y son sostenibles, es por esto que es una prenda diez que debes tener en tu armario para muchas ocasiones. Están confeccionados con al menos 50% lino de cultivo europeo.

A destacar que este lino se cultiva de forma natural, sin riego artificial y no usa semillas modificadas genéticamente ni defoliantes. Su producción se realiza en Europa siguiendo el estándar de European Flax® de European Confederation of Flax and Hemp (CELC), según especifican en la web de Bershka.

Está realizado en 50% viscosa y 50% lino. Materiales de calidad y que protegen el medio ambiente.

En tres colores distintos

Este pantalón tan elegante está confeccionado en tres colores diferentes. En tierra, hay que destacar que es uno de los más elegantes, para llevar con chaqueta a juego, en reuniones, y cenas más especiales.

El negro es aquel color que siempre debes tener en tu armario. Va bien con todo aquello que te pongas, sean tops de colores, blazer, blusas, con taconazos o bien si lo prefieres con deportivas.

Mientras que el rosa es que color del verano y la primavera. Aporta luz a todos tus looks y lo combinas con tops más o menos cortos, camisetas con tirantes y los colores más especiales que combinan con el fucsia.

Dónde se compra este pantalón

Lo tienes, en estos tres colores, en la web de Bershka, y su precio es de 25,99 euros. y las tallas son de la 32 a la 44. Así ya puedes elegir el color que más te guste, y la talla, y comprar directamente en esta web.

Además puedes combinar este pantalón con otras prendas que están en la misma web. Desde las blazers de colores a otros pantalones bastante parecidos, en verde botella, en satinado, la falda midi con nudo al lado, pantalón kick flare, straight relaxed fit, sandalias de colores y los complementos que mejor vayan contigo.

También está el top de tirantes geométrico, la camiseta negra asimétrica, el bolso con efecto cocodrilo en rosa, la sandalia de plataforma atada y las gafas de sol de pantalla. Y muchos más.