Bershka tiene el abrigo verde con el que Kendall Jenner marcó tendencia

Muy entrado el otoño y con la mente puesta en el invierno, es evidente que ya podemos hacernos una idea de qué tonalidades han sido las más populares en esta etapa del año. Entre ellas está el verde, un color que ha pisado fuerte en las pasarelas y se ha coronado como uno de los más trendy de la temporada, luciéndose tanto en vestidos, camisas, faldas, accesorios, y cómo no, en abrigos.

Una de las pioneras a la hora de lucir chaquetas en tono verde limón fue Kendall Jenner. Mucho antes de que se convirtiera en tendencia, la modelo ya apostaba por un abrigo de este color de la marca Saks Potts. Un diseño compuesto por un fabuloso pelaje en puños y en solapa que no pasó desapercibido para nadie y con el que convalidó una vez más su postura como icono de estilo a lo largo y ancho del globo.

Con esta elección, la influencer rompió con esa creencia de que llevar colores apagados en invierno es más acertado que decantarse por las tonalidades vivas. De hecho, una de las marcas low cost más conocidas de nuestro país ha querido rescatar del pasado este exitoso abrigo para que tenerlo en nuestro clóset sea más fácil que nunca. Ha sido el equipo de Bershka el encargado de crear una chaqueta prácticamente idéntica a la que lució en 2018 la hermana de Kim Kardashian, aunque mucho más barata. Se trata de un abrigo efecto piel verde con pelo tanto en puños como en solapa combinado con un cinturón a tono. Un must have que no puede faltar en tu armario por estas fechas y que puedes conseguir tanto en la página web de Bershka como en tienda física por 59,99 euros. Además, aún sigue disponible en todas las tallas desde la XS hasta la L.

El plan B más sencillo

Si te encanta el color verde pero no te atreves a mezclar el tejido polipiel con el pelo, tenemos la solución. Otras firmas low cost se han puesto manos a la obra a la hora de fabricar abrigos para todos los gustos con la tonalidad de la temporada como protagonista. Este ha sido el caso de Mango. La multinacional española ha sacado a la luz una chaqueta de lana estilo tres cuartos con diseño oversize que también está disponible tanto en tienda física como en página web en todos los tallajes por 79,99 euros. Una opción B más sencilla, pero igual de novedosa.