Las bermudas de cuero o polipiel que no pararás de ver por la calle son de Zara

Esta temporada las prendas efecto piel están más de moda que nunca, y a nosotras no pueden gustarnos más porque le dan mucha personalidad y estilo al look. Zara nunca nos decepciona, y en su colección Otoño 2021 hemos fichado unas bermudas de polipiel que no tardarán en convertirse en tendencia.

Son unos shorts de tiro alto con bolsillos de plastrón en la parte delantera y trasera. Con cierre frontal de cremallera y botón, tienen detalle de cinturón lanzada en el mismo material y color, así que disimulan las caderas. Si a esto le sumamos que el talle alto alarga visualmente las piernas y nos hace parecer más altas, ¡tenemos la prenda perfecta!

Lo que de verdad nos ha enamorado de las nuevas bermudas de polipiel de Zara para esta temporada es que podemos llevarlas en todo tipo de ocasiones, tanto para ir a comprar al súper como para salir a cenar. Es tan sencillo como jugar con diferentes prendas y complementos para crear looks espectaculares.

El estilo ‘comfy es tendencia’, así que si queremos ir cómodas y a la última podemos combinar los shorts con una sudadera oversize y unas zapatillas con plataforma.

Para los días de entretiempo, con unos mocasines, una camisa y una blazer quedan de maravilla. Por supuesto, cuando haga más frío también podemos ponernos las bermudas con unas medias, un jersey de punto, un abrigo largo y unas botas chelsea. ¡Listas para ir a la oficina o salir a dar un paseo!

En definitiva, estamos ante una de las prendas estrella de la colección Otoño 2021. Ya hay varias tallas agotadas, así que seguro que las vemos mucho por la calle y, por supuesto, en Instagram.

Lo mejor de todo es el precio porque sólo valen 22,95 euros. Podemos encontrarlas desde la talla XS hasta la XXL. ¡Una compra maestra!