Belleza: ¿qué hacer para parecer diez años más joven?

Este 2020 nos deja muchos trucos de belleza para parecer diez años más joven y, si no que se lo digan a muchos celebrities y actrices que no aparentan su edad. Aunque muchas han pasado por quirófano, otras no. Veamos algunos truquillos de belleza para restar años.

Es cierto que la genética tiene mucho que ver con nuestra piel. Pues a veces tener arrugas es cuestión de herencia. Pero otras veces, no, y esto se puede reparar según el estilo de vida que sigamos.

¡Vivan los correctores!

Ahora algunas arrugas y manchas pueden desparecer de la nada gracias a los correctores y un buen maquillaje. Todos sabemos que tanto las ojeras, las bolsas, como las manchas suman años porque nos dan un aspecto cansado y poco saludable.

Apúntate a los correctores que intentarán disimular todas estas zonas e imperfecciones de la piel que no nos gustan. Ya si lo ves más complicado, entonces hay tratamientos de estética para poder acabar con las manchas.

Bálsamo labial: cuidar los labios

Con el paso de los años y también por los cambios de temperatura, nuestros labios sufren, se resecan y hasta se vuelven más finos.

Para lucir unos labios más gruesos y juveniles no siempre debemos aplicar inyecciones y recurrir a la cirugía. A veces tan solo basta con ponernos el bálsamo labial cuando hace calor o cuando hace mucho frío. Además ahora hay tanto bálsamos labiales como barras de labios que ofrecen un efecto relleno fantástico y los labios se verán más carnosos y perfectos.

De vez en cuando también debemos hacer una exfoliación en labios y rostro para que luzca mejor y poder eliminar aquellas pieles que sobran y están ya muertas.

Crema solar, imprescindible

A todas nos gusta estar bronceadas por el sol. Nos da un aspecto saludable y envidiable, pero con los años, el sol penetra en la epidermis y la deja rugosa y con un aspecto más bien seco. Además es altamente perjudicial porque puede dar lugar a pecas y manchas, y algunas no deseables que se desarrollan en problemas mayores en nuestra piel.

Por estas razones, no olvides la crema solar ya casi todo el año. En verano, por supuesto, y luego el resto del año si vemos que hace sol porque igualmente penetra en nuestra piel y la quema.

No hace falta maquillarse siempre

En el confinamiento hemos visto que no es nada del otro mundo no maquillarnos cada día. Y ahora con la mascarilla puesta también se aconseja reducir o dejar a un lado el maquillaje. Así que los expertos recomiendan dejar de maquillarse unos días a la semana porque nos mostraremos más naturales y la piel puede respirar. Y esto es bueno para ella y para el paso de los años.

Limpieza total

Otra cosa que no solemos hacer bien es desmaquillarnos y limpiarnos nuestra tez a diario. Es totalmente imprescindible mantener una higiene de belleza y esto incluye, como paso primero, la limpieza total. Y si es dos veces al día, al levantarnos y por la noche cuando vamos a descansar, mucho mejor.

Si no lo hacemos, la suciedad se queda en la piel y la daña y, por ende, la envejece mucho más rápido.

Maquillaje nude y de colores más claros

Otro truquillo de belleza a la hora de parecer diez años más joven es maquillarse con tonos algo mas claros. Lo natural está de moda y algunas personas aún parecen más mayores cuando se pasan con el maquillaje. Así los colores nude, rosa, naranja, ocre, tierra son los preferidos para labios, mejillas o párpados de los ojos. Y todo ello para parecer diez años más joven

Hidratación

Es una clave de oro para lucir una piel perfecta y estar más bella. Nuestra piel necesita hidratación para renovarse. Podemos beber agua, tomar alimentos ricos en agua y especialmente tratar la piel con cremas hidratantes que debemos aplicar a diario para que respire y esté cada vez mejor. ¡Te quitarás años de encima!

Fuera los malos hábitos

Una buena y correcta alimentación despierta una piel con luz. El estilo de vida también es importante para quitarnos años de encima. Hacer ejercicio todos los días, comer adecuadamente, y dejar de lado los malos hábitos (como el tabaco que mancha nuestra piel y la deja más seca y opaca) o el alcohol que tampoco es bueno para la salud en general y menos para nuestra epidermis.

¡A descansar!

Y este truco lo sabe todo el mundo, pero a veces se nos olvida. Desconecta, descansa, duerme las horas necesarias y veras como harás mejor cara, porque el estrés está en todo lo malo de nuestra salud y en la piel también incide, de forma negativa.

No quieras parecer lo que no eres

Hemos visto caras con toda clase de arreglos que no favorecen nada. Uno tiene que estar contento con su edad, y mejorar si no se gusta, pero no quieras parecer lo que no eres.