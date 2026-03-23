Belén Rueda, Ana Rujas y Juana Acosta elevan el nivel ‘fashion’ de los Fotogramas de Plata

La 76ª edición de los premios Fotogramas de Plata convirtió anoche Madrid en el epicentro del cine, la televisión y el teatro español. El elegante Espacio V64, situado en la Calle Velázquez 64, se vistió de gala para recibir a la crème de la crème del entretenimiento nacional, en una noche en la que la crítica, el público y la moda se dieron la mano en un espectáculo único. Desde primera hora, la llegada de los medios a las 18:30h anticipó que sería una velada llena de glamour y momentos memorables. El photocall se convirtió en un auténtico desfile de estilo, donde cada invitado demostró no solo su talento, sino también su capacidad de brillar con personalidad propia.

La presentación de la gala estuvo a cargo de Sílvia Abril, cuya elegancia y simpatía aportaron frescura y dinamismo a una ceremonia que, año tras año, consolida su prestigio como los galardones más veteranos del país. Con el patrocinio de CaixaBank, Hamilton, Audi y Renfe, la noche prometía no solo la entrega de premios, sino también un encuentro entre generaciones de artistas que han definido la cultura española.

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Entre los asistentes, la alfombra roja brilló con un despliegue de talento y estilo. Álvaro Morte deslumbró con su porte impecable, luciendo un traje a medida que combinaba modernidad y clasicismo con absoluta naturalidad. Belén Rueda apostó por un sofisticado conjunto en blanco y negro: un abrigo de corte estructurado en tono marfil, con cintura marcada y falda larga abierta en la parte frontal, que dejaba entrever unos pantalones negros ajustados, aportando contraste y modernidad. Completó el estilismo con salones negros de acabado brillante, logrando una imagen pulida y con un marcado aire de power dressing, donde elegancia y autoridad se fundían sin esfuerzo.

Por su parte, Ana Rujas se enfundó por un vestido largo negro de silueta fluida y escote bardot, dejando los hombros al descubierto y aportando un toque romántico y femenino. El diseño, de líneas limpias y elegantes, caía con suavidad hasta el suelo, mientras que los detalles en los brazos añadían un punto delicado, logrando un look clásico y refinado, muy propio de alfombra roja.

Belén Rueda en la 76ª edición de los premios Fotogramas de Plata. (Foto: Gtres)

Milena Smith se decantó por un conjunto más atrevido y contemporáneo, combinando una chaqueta de cuero negro con una falda midi a juego. Bajo la chaqueta, una blusa blanca con un gran lazo aportaba contraste y dramatismo al estilismo. Completó el look con medias negras semitransparentes con pequeños lunares y zapatos blancos en punta, creando una propuesta moderna, con mezcla de texturas y un marcado aire editorial.

Siguiendo la línea de estilismos llamativos y sofisticados, la alfombra roja de los Fotogramas de Plata 2025 mostró otras apuestas memorables. Ingrid García-Jonsson sorprendió con un original traje de bermudas y blazer entallada de cuadros con grandes hombreras, aportando fuerza y carácter a su presencia. Marta Nieto rompió con el clásico binomio blanco y negro con un vestido joya azul grisáceo de Teresa Helbig, recién presentado en su última colección, que combinaba elegancia y vanguardia en una sola pieza. Por su parte, Natalia de Molina apostó por la sofisticación italiana con un conjunto de pantalón flare y top cuajado de brillos de Max Mara.

Milena Smith en la 76ª edición de los premios Fotogramas de Plata. (Foto: Gtres)

Junto a ellos, Javier Gutiérrez, Ana Torrent, Carla Díaz, Georgina Amorós, Irene Escolar, Julio Peña, Natalia de Molina, Oriol Pla, Patrick Criado, Pilar Castro, Ricardo Gómez, Alauda Ruiz de Azúa, Alberto Ammann, Arancha Echevarría, Carla Quílez, Claudia Salas, Félix Sabroso, Manuel Gómez Pereira y Nora Navas, entre otros, completaron un plantel que mezclaba la veteranía con la energía de las nuevas generaciones. Cada llegada se convirtió en un momento fotográfico, con estilismos que iban desde los cortes clásicos de cine hasta propuestas vanguardistas que demostraban que la moda también es un lenguaje de expresión artística.

La gala homenajeó a Isabel Coixet con el Premio Especial por su carrera extensa y personal, mientras que los lectores eligieron a los ganadores de las distintas categorías. En cine, La cena, Los domingos y Sirat fueron las mejores películas, con actuaciones destacadas de Susana Abaitua, Patricia López Arnaiz, Nora Navas, Mario Casas, Julio Peña y José Ramón Soroiz. En televisión, brillaron Ingrid García-Jonsson, Carla Quílez, el reparto de Furia, Ricardo Gómez, Álvaro Morte y Luis Zahera, mientras que en teatro los protagonistas fueron Toni Acosta, Irene Escolar, Ana Rujas, Ernesto Alterio, Javier Gutiérrez y Oriol Pla. La crítica internacional reconoció Una batalla tras otra, y Los domingos fue la favorita española, consolidando la gala como una celebración del talento y el glamour en todas las disciplinas artísticas.