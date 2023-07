El bañador más increíble de Zara es de la colección de Barbie y se está agotando

La película Barbie, a punto de estrenarse, está causando total sensación. Tanto es así que las marcas de ropa hacen homenajes y han sacado ya sus colecciones. Por ello tenemos el bañador más increíble de Zara es de la colección de Barbie.

Así podrás ir como la famosa muñeca y lucir tipo durante este verano y siguientes. Te contamos cómo es esta novedad.

Descubre el bañador de Zara de la colección Barbie

Hablamos del bañador 2 en 1 Barbie™ Mattel que llevarás y que te hará convertir en una auténtica fan de esta muñeca, una de las más compradas de los últimos tiempos.

Estaca por llevar escote redondo y tirantes anchos, con detalle de vivos a contraste. A su vez, lleva bandeau palabra de honor con detalle de vivos a contraste.

Materiales y cuidados

Esta prenda de baño está confeccionada en 74% poliéster y 26% elastano, con tejido secundario de 72% poliamida y 28% elastano. El forro es de 85% poliéster y 15% elastano.

Zara recomienda que para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

Este bañador, que usaremos veces durante el verano, debe lavarse a máquina max. 30ºC. en centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

Con qué nos lo ponemos

En colores negro y blanco ofrece diversidad de combinaciones posibles. Por ejemplo, con el resto de productos de la colección de Zara x Barbie. Donde destaca la toalla rosa con el nombre de la muñeca, que está a un precio de 29,95 euros, los pendientes de aro con el nombre de Barbie de precio 19,95 euros, ello junto a los bolsos de yute para ir a la playa y que ahora tiene un precio de 29,95 euros, del sombrero de cinta a contraste con precio de 19,95 euros, o las sandalias planas en crochet de precio 25,95 euros.

Cuánto cuesta el bañador

Ya puedes ir a comprar en la web de Zara antes de que se agote. Ya sabes que el fenómeno Barbie va a más y en breve no estará disponible. Su precio es de 35,95 euros, en tallas que van de la M a la Xl, en este momento. Puedes ver también la disponibilidad que tienes en tienda física donde también obtendrás esta prenda y muchas otras de tal colección.