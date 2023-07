5 curiosidades de Margot Robbie, la Barbie que dio portazo a Playboy

Margot Robbie ha logrado un auténtico hito en su carrera cinematográfica al ser elegida como la mujer perfecta para encarnar a Barbie, la histórica muñeca de Matel de físico inalcanzable, sonrisa eterna y una vida de plástico que ha sido replicada en series, canciones y un merchandising que hoy está de rabiosa actualidad. Con el rosa por bandera y acompañada de actores de la talla de Ryan Gosling o Will Ferrel, Margot está causando furor en un papel que a priori se antojaba sencillo pero que ha dado mucho que hablar también fuera del set: “Está bien, es una muñeca. Es una muñeca de plástico. No tiene órganos. Si no tiene órganos, no tiene órganos reproductivos. Y si no tiene órganos reproductivos, ¿sentiría deseo sexual? No, no creo que pueda”, explicaba Robbie en una reciente entrevista concedida a la revista Vogue.

Margot Robbie en la promoción de Barbie/ Gtres

Finalmente pudo hacerlo realidad, y lo ha logrado con gran éxito. Algo que ha provocado que el interés por su persona, tanto profesionalmente hablando como en lo que se refiere al terreno personal, haya ido creciendo de una forma vertiginosa. Y es que Margot es conocida por papeles importantes como el que desarrollo en películas como El Lobo de Wall Street, de la mano de Leonardo DiCaprio, La leyenda de Tarzan al lado de Samuel L. Jackson o Focus junto a Will Smith. Un porfolio que, aunque le ha conferido popularidad, no ha supuesto un espaldarazo mediático como la película que narra las aventuras de la famosa muñeca y de la que también es productora ejecutiva.

Margot Robbie en la promoción de Barbie/ Gtres

De este proyecto, que ya ha sido un éxito antes de su estreno (el 21 de julio), la figura de Robbie ha cobrado gran relevancia más allá de sus parejas sentimentales o amoríos. Todo el mundo quiere saber más cosas sobre esta joven australiana de 33 años que siempre soñó con ser actriz y que, a diferencia de otras estrellas, si que pudo hacer realidad su sueño desde muy joven. De ahí que todas las curiosidades que rodean su vida sean objeto de titulares de prensa especializada y también de cabeceras de la crónica social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Margot Robbie (@margotrobbieofficial)

Margot Elise Robbie, que así es su nombre completo, comenzó su carrera a los 17 años logrando obtener su primer papel en la conocida serie Neighbours, cantera de artistas como Kylie Minogue o Jason Donovan. Esta producción fue su gran espaldarazo ya que, al poco tiempo, Robbie se mudó a Hollywood para lograr su gran sueño americano. Amante de los deportes, la actriz es jugadora amateur de hockey y es seguidora de los New York Rangers. También es una gran amante del surf, disciplina que practica asiduamente y cuyos logros comparte en las redes sociales. Dos de los aspectos más curiosos que no muchos conocen de ella tienen que ver con su faceta artística, antes de ser una actriz tan reconocida. La primera es, sin duda, su paso por la escuela de circo con solo 8 años, una extraescolar gracias a la cual logró obtener un certificado de trapecista, y la segunda provocada por la bofetada que le dio a Leonardo DiCaprio. Su fin era impresionar a la dirección del filme en el casting junto al actor, y lo hizo cambiando un beso por un golpe que, lejos de molestar a Leo, hizo que se quedara encantado.

Pero si hay un aspecto relevante y destacable de su carrera fue el portazo que Margot dio sin miramientos a la revista Playboy. Sin dudarlo ni un segundo, la actriz rechazó la suculenta oferta de la publicación por una razón de peso: su familia. Y es que Margot, aparte siempre ha dejado claro que los desnudos realizados durante su carrera han sido de carácter artístico.