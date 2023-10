Las bailarinas joya de Gioseppo que nos enamoran y se están agotando

Si te gusta este tipo de calzado ya puedes hacerte con las bailarinas joya de Gioseppo que ofrecen total elegancia. Está en su web y te enamorarán con sólo verlas.

Aprovecha ahora que empieza la temporada para tener este calzado que nunca pasa de moda. Además lo podrás escoger en dos colores distintos.

Anota las bailarinas joya de Gioseppo que te encantarán

Destaca el modelo Siebenaler que forma parte de la gama de bailarinas para este Otoño Invierno 2022 de la colección Gioseppo Woman.

Hablamos de las bailarinas de punta fina en piel negra con adorno de cristales en la punta. Esto le ofrece mayor atracción y elegancia que muchas otras bailarinas tanto de esta colección como de otras tiendas.

Destaca también por su mínimo tacón acabado en brillo al tono del corte. Llevan planta y forro en piel, muy acolchada siendo la suela muy flexible. ¡Hazte ya con ellas!

En dos colores distintos

Este zapato está en dos colores distintos. Por un lado el negro con este adorno de cristales que sobresale. Con este color te puedes poner tal calzado con todo lo que quieras, puesto que siempre tendrás ese toque de sofisticación algo distinto. Es preferible con vaqueros, vestidos o faldas y hasta con trajes chaqueta para ir a trabajar.

También está en azul. Un tono bien parecido al marino pero sin ser tan fuerte, es decir, algo más claro y que es del todo original. Seguro que no tendrás un zapato de este mismo color.

Con vaqueros es total además de con los mejores vestidos que tengas en tu armario. Es la bailarina perfecta para tus fiestas y hasta para aquellos eventos algo más importantes como pueden ser bodas o bautizos.

Cuánto cuestan las bailarinas

Sabes que las puedes comprar directamente en la web de Gioseppo. Su precio es de 69,95 euros, y en este caso los gastos de envío son gratis.

Las tallas a las que puedes acceder en este momento van de la 36 a la 40 en color azul, y de la 36 a la 41 en el color negro. No tardes en comprarlas porque son el must de esta colección y no tardarán en agotarse.

Sobre compras, devoluciones y métodos de pago, tienes toda la información en la web.

Si lo quieres ya y lo compras en este momento, entonces lo recibes en casa o en la oficina en 48-72 horas. Y para pagar tienes diversos métodos desde paypal y tarjeta de crédito.