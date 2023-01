Así es el vestido de pedreria de Mango con el que Rocío Osorno ha impresionado

Rocío Osorno es un gran referente de la moda, y esta semana ha impresionado con un vestido de pedrería de las rebajas de Mango que no ha dejado indiferente a nadie. Forma parte de la colección «Selection» y está confeccionado con tejido premium. Es ideal para una ocasión especial, como una fiesta o una cena de gala, por ejemplo.

El vestido más especial de Mango

De diseño recto y tirantes finos, tiene grandes apliques de pedrería en color plata con acabado brillo. Sienta de fábula a mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpo, y Rocío Osorno demuestra que es un gran acierto para ser la reina de la fiesta.

Está claro que no es un vestido que va a ponerte todos los días, pero te encantará tenerlo en tu fondo de armario para cualquier ocasión especial que se precie. Quizá no te parezca una prenda adecuada para los meses de invierno, ya que es un vestido corto y de tirantes, pero la propuesta de Mango nos parece ideal: añadir una camiseta de manga larga y cuello redondo de tul en color negro.

De esta manera, no pasarás nada de frío al salir por la noche y lucirás igual de elegante. El vestido de pedrería está disponible en rebajas con un 30% de descuento, así que todas las tallas se están agotando a una velocidad de vértigo. La mayoría ya tienen lista de espera, así que deberás darte prisa si quieres hacerte con él.

El vestido debe ser el principal protagonista del look, así que combínalo con unos zapatos de tacón en color negro. Apuesta por unos zapatos sencillos y que te resulten cómodos. Unos stilettos siempre son una buena opción. En cuanto a los accesorios y complementos, no recargues el look con demasiadas joyas. Es suficiente con unos pendientes de perlas pequeños.

La colección Selection es la más exclusiva de la marca: «Una cápsula de prendas con siluetas impecables y materiales de excelente calidad: cashmere, piel, lana , seda… Diseñadas con un estilo atemporal que tiene como objetivo perdurar en el armario».

El vestido está disponible en la tienda online por 139,99 euros en lugar de 199,99 euros gracias al 30% de descuento, en las tallas S, M y L. El envío a domicilio es gratuito en un plazo de 1 a 3 días laborables. Sin lugar a dudas, es una de las mejores compras que puedes hacer para dar la bienvenida al 2023 como se merece.