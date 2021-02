Así son las toallitas antiencrespamiento que se han hecho virales

El frizz es uno de nuestros peores enemigos a la hora de lucir una melena sana y bonita. Antes de salir a casa nos peinamos y nos pasamos las planchas, pero es poner un pie en la calle, y aparece el encrespamiento como por arte de magia. Pues bien, para solucionarlo la marca Ouai ha creado unas toallitas antiencrespamiento que no han tardado en hacerse virales en Instagram.

Las toallitas antiencrespamiento de Ouai son el «must have» de 2021

Sí, en el mercado existen numerosos productos para acabar con el frizz, como aceites capilares o sérums, pero nunca hasta ahora habíamos conocido unas toallitas antiencrespamiento. Podemos llevárnolas a cualquier parte y ofrecen resultados instantáneos, así que no se puede pedir más.

Las toallitas en cuestión han sido bautizadas como ‘Anti Frizz Sheets’ y son muy prácticas para llevar en el bolso o en el neceser de viaje. Una solución estupenda para combatir el cabello seco y con frizz. No pueden ser más fáciles de utilizar: basta con aplicarlas sobre el pelo, de raíz a puntas. No engrasan lo más mínimo, y el cabello queda brillante, liso y suave.

Pero, ¿cuál es el secreto para que funcionen tan bien y ofrezcan resultados instantáneos? Las toallitas antiencrespamiento están formuladas con los siguientes ingredientes naturales:

Aceite de coco: el aceite de coco es uno de los ingredientes más utilizados en el mundo de la cosmética natural para el cuidado del cabello. Regenera la fibra capilar, creando un escudo natural que mantiene la hidratación y previene el daño de los radicales libres. Además, favorece el crecimiento del cabello.

Manteca de karité: la manteca de karité es excelente para reparar las melenas secas y dañadas. Tiene un alto contenido en ácidos grasos naturales y vitaminas que nutren el cabello en profundidad.

Las «Anti Frizz Sheets» de Ouai están a la venta en perfumerías y tiendas especializadas. El pack de 15 toallitas tiene un precio de 25,99 euros.

Consejos para evitar el encrespamiento del pelo

Además de utilizar las toallitas antiencrespamiento podemos poner en práctica una serie de consejos prácticos para evitar la electricidad estática.

Lo primero es entender por qué se encrespa el pelo. Se debe a la falta de humedad en el cuero cabelludo. La falta de agua en el pelo provoca que éste se abra y que la fibra capilar se expanda buscando la humedad en el ambiente, algo que sucede cuando llueve o cuando estamos cerca del mar. Por lo tanto, el encrespamiento no aparece por culpa de la lluvia, sino que cuando llueve el pelo seco busca en ella el agua que le falta.

Champú y productos capilares

Como resulta lógico, siempre tenemos que utilizar un champú adecuado a nuestro tipo de pelo y a sus necesidades, que sea lo más natural posible. Por ejemplo, si tenemos el cabello graso podemos elegir un champú en formato polvo, que regula la producción de sebo y no reseca el cuero cabelludo.

Si nuestro cuero cabelludo es muy seco podemos utilizar acondicionador y otros productos como los aceites capilares. Hay aceites vegetales que son estupendos, como el de almendras, que favorece el crecimiento del pelo y tiene propiedades antioxidantes.

Agua tibia

Lavarnos el pelo con agua caliente, aunque sea en invierno, no es una buena idea. Si la temperatura del agua es muy alta, el cuero cabelludo se reseca y tiene más tendencia a encresparse. Además, el punto final al lavado debe ser con un chorro de agua fría para sellar las cutículas.

Secado

Nada más salir de la ducha enrollarnos una talla alrededor de la cabeza es algo que debemos evitar. Lo ideal es hacerlo con una camiseta de algodón, dando suaves toques para absorber la humedad. Si tenemos que utilizar el secador, debemos aplicar un protector del calor en el pelo, aunque lo más recomendable es dejarlo secar al aire.

Cepillado

El cepillado del pelo es algo muy importante, y debemos utilizar peines de fibra natural o de madera. Los de plástico rompen mucho el pelo, y esto es justo lo que queremos evitar.

Teniendo en cuenta estos consejos y utilizando las toallitas antiencrespamiento seguro que conseguimos tener una melena espectacular. Lo que necesita es nutrición e hidratación para que las cutículas se mantengan compactas.