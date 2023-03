Así son las cuñas de Zara que han enamorado a medio Barrio Salamanca

Vienen días de sandalias. Por esto hay que conocer cómo son las cuñas de Zara que gustan a todas. Están de moda y más que las verás a partir de ahora gracias a la temporada que va a empezar.

Combinan con vaqueros, faldas, pitillo y más. no te las pierdas porque son auténticas y bien de precio.

Estas son las cuñas de Zara (te encantarán)

Son los zapatos atados de cuña. Destacan por ser destalonados tipo alpargata en tejido crochet. Tiene el tacón alto en forma de cuña y lleva las tiras de tejido para atar al tobillo.

Cabe destacar que el tacón tiene una altura de 10 cm, así ganas en altura y vas la mar de cómoda con el fin de estilizar las piernas y llevarlas siempre que quieras, tanto en fiestas como en el día a día.

Desde Zara especifican que es un calzado muy cómodo porque llevan AIRFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Se confecciona con corte de 90% poliéster y 10% lino. El forro está elaborado en 60% algodón y 40% poliuretano mientras que la suela se realiza en 100% estireno butadieno estireno y la plantilla en 90% poliuretano y 10% algodón.

Cómo cuidar de estos zapatos

Sabemos que no siempre es fácil tener que cuidar de ciertos zapatos como las cuñas. En este caso, en la web aclaran que ha acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medioambiente.

Estos zapatos de cuña no se pueden lavar (a no ser que se haga de forma profesional), no sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Las combinaciones perfectas

Estas cuñas van a llevarse con cantidad de prendas. En Zara recomiendan llevarla con la camisa de popelín de rayas que tiene un precio de 29,95 euros, el sujetador de aros de precio 22,95 euros o las braguitas a juego, o los diversos tipos de vaqueros que van perfectos en esta época del año.

Cuánto cuesta este zapato

Lo tienes directamente en la web de Zara para comprar al momento. el precio es de 49,95 euros, y las tallas son de la 35 a la 42. Podrás elegir la tuya y tener este zapato antes de que empiece la primavera.