Armario ‘teen’, cargo senior: el nuevo estilo de Yolanda Díaz, entre la osadía y el exceso

A los 54 años, abogada laboralista, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz no solamente ocupa uno de los cargos más relevantes del país, sino que se ha convertido —queriéndolo o no— en un caso de estudio sobre la delgada línea entre la imagen institucional y el estilo personal. Su reciente giro estético, con prendas que remiten más a un lookbook juvenil que a una agenda de gobierno, desafía no únicamente los códigos clásicos del poder, sino también las expectativas de sobriedad, autoridad y coherencia visual que acompañan a cualquier figura de Estado. En tiempos en los que la estética política construye tanto como una ley, su vestuario deja de comunicar liderazgo para empezar a coquetear con la frivolidad.

Últimamente, más que una evolución natural del estilo, lo que presenciamos parece una escapada al vestidor de una influencer veinteañera. La metamorfosis estilística de ciertas figuras públicas —en teoría, sobrias por protocolo— se asemeja más a una travesura fashionista que a una declaración institucional. Sin ir más lejos, esta semana la política nos sorprendía con un conjunto monocolor de Zara en azul pitufo.

Un dos piezas, de nueva temporada, compuesto por un chaleco palabra de honor que deja los hombros al descubierto con un arrojo digno de pasarela, pero aun sin el respaldo del bronceado estival. Nada de medias tintas: piel al aire y cero miedo al éxito. Para elevar el look, lo combinó con sandalias de tacón rojas y una blazer a juego. ¿Resultado? Una declaración de intenciones tan vibrante como desconcertante, entre la intendencia moderna y la estética de TikTok. Porque aquí no acaban las sorpresas: camisas abiertas dejando entrever abdomen, zapatillas trendy que no desentonarían en un videoclip de Rosalía, y una paleta cromática que flirtea sin pudor con el universo Y2K —ese revival dosmilero adorado por los centennials y temido por los guardianes del dress code.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿Es apropiado enseñar barriga y espalda siendo ministra? ¿Debe haber un límite —aunque sea simbólico— en lo que comunica la imagen de una figura política de alto nivel? La respuesta es tan escurridiza como pertinente. Porque una cosa es romper moldes, y otra muy distinta es confundir el Consejo de Ministros con Coachella.

Acudimos a expertas. Carmen Corral y Laura de Vicente, asesoras de imagen, lo tienen claro: «es un ejemplo claro de cómo la evolución profesional se encuentra estrechamente ligada a la evolución de la imagen personal y a cómo identificamos tanto a nivel consciente como inconsciente un estilo determinado con unos u otros valores». La dirigente gallega, explican, ha recorrido un camino interesante: «una apariencia marcadamente informal en sus inicios, dominada por prendas amplias y oscuras, con vaqueros como comodín para casi cualquier ocasión».

A medida que su carrera política ha ido creciendo, también lo ha hecho su imagen. Su pelo ha pasado de un corte corto y oscuro a un rubio más claro, capeado, con flequillo largo que suaviza y rejuvenece su rostro. El maquillaje también ha cambiado: ahora es más natural en los ojos y pone el foco en los pómulos y labios, logrando un efecto más armónico y favorecedor.

Según las asesoras, su estilo actual puede definirse como “elegante y correcto”, con prendas de líneas sencillas y tonos neutros. Sin embargo, no destacan en él una identidad visual propia ni grandes dosis de innovación. Lo que sí subrayan es el uso estratégico de marcas accesibles como Zara o Mango, combinadas con firmas de lujo asequible como Maje, lo que sugiere una intención clara: acercarse, a través de su imagen, a la clase media, proyectando cercanía sin renunciar del todo al estatus.

Las expertas coinciden: su estilo, aunque adecuado, carece de personalidad marcada y no arriesga. “Es correcto, sin más”, zanjan con contundencia. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo encajan en esa corrección las camisas abiertas, las zapatillas urbanas de última tendencia o —ese momento que ya es casi historia del estilismo político— la marca del bikini visible bajo el vestido en plena entrega de los Premios Talía? ¿Se trata de un guiño rebelde con intención o, simplemente, de un descuido estético que no debería tener cabida en un acto importante?

Según Corral y de Vicente, “no deducimos por ello que se esté pasando de moderna”, defendiendo que “valoramos el estilo en conjunto, no por la foto de un momento de relax”. Pero sí lanzan un dardo certero sobre el affaire del bikini: “ese look, si nos parece un error importante de su estilista o asesor. Mostrar la marca del traje de baño resta elegancia a cualquier estilismo… y en un evento de representación, seguir el código de vestimenta es requisito fundamental».