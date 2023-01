Aprovecha las últimas rebajas de Zara: las sandalias que te salvarán el verano

De miles de colores y a la moda. Así son las sandalias que te salvarán el verano y que ahora puedes ya obtener a un precio más bajo.

Esto es gracias a las rebajas de Zara, porque todavía hay algunas pendas que podemos comprar antes de que se acaben. ¡A por ellas!

Cómo son las sandalias que te salvarán el verano

Destaca por su plataforma y sus colores. Es estampada y por esto te gustará porque aporta ese toque bien divertido que no te puedes perder.

Hay más detalles como las tiras finas cruzadas en la parte delantera. Además su cierre es mediante hebilla en la tira al tobillo. Este tacón alto y ancho es muy favorecedor y permite subir cm porque su altura es de 10,6 cm.

Los materiales de esta sandalia

Es uno de los zapatos más trabajados, elegantes y top que verás en Zara. Desde la firma explican que el corte se realiza en 100% poliéster, con forro de 95% poliéster · 5% poliuretano, suela de 100% poliuretano termoplástico, plantilla de 70% poliuretano · 30% poliéster.

Destaca sobre todo por estar realizada con un 25% poliéster reciclado certificado y 30% caucho sintético reciclado certificado. Es un zapato sostenible. Se obtiene principalmente a partir de residuos de plástico PET, como botellas de plástico. Este proceso reduce la producción de fibra de poliéster virgen.

Cuidados para que dure más

Para Zara acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

Estos zapatos coloridos no se lavan, es mejor no sumergirlos en agua, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco, y no usar secadora. Hay que estar atento a las especificaciones de la etiqueta para cuidar de los materiales.

Con un 67% de descuento

El precio de este zapato es realmente muy bueno porque se ha rebajado varias veces. El inicial era de 49,95 euros, para pasar a 19,99 euros y ahora cuesta 15.99 euros, gracias al super descuento de 67%.

Atenta porque las tallas se están acabando. En la versión online debes saber que las tallas disponibles son la 39, 40 y 41. Así que si es la tuya, ya puedes comprarlas ahora mismo sin tener que desplazarte de casa. Son los taconazos que esperabas durante tiempo y ahora están para ti por menos de 16 euros. Otra cosa es ir a la tienda física donde seguro que puede haber más tallas, pero corre que se acaban.