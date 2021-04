Aprende a preparar el mejor exfoliante de café casero para el cuerpo

Aunque muchas veces la pasamos por alto, la exfoliación es un tratamiento de belleza básica que debemos realizar una o dos veces por semana. La buena noticia es que no necesitamos gastarnos un dineral en productos para remover las impurezas y células muertas, porque podemos preparar nuestro propio exfoliante de café casero para el cuerpo.

El café es un ingrediente 100% natural con propiedades exfoliantes y antioxidantes, que ayuda a remover las impurezas que se acumulan en la superficie de la piel. Con la exfoliación casera hacemos que la piel esté más sedosa, suave y, en definitiva, más saludable.

¿Por qué es tan importante la exfoliación?

Las células de la piel se renuevan y, cuando mueren se acumulan en los poros. ¿Qué ocurre si no las eliminamos y acaban obstruyendo los poros? En primer lugar, la piel no puede absorber los ingredientes de los tratamientos de belleza y, por lo tanto no dan los resultados deseados. Y, en segundo lugar, se libera un exceso de grasa.

Además de limpiar en profundidad, la exfoliación estimula la regeneración celular y la microcirculación sanguínea de la piel.

Exfoliante de café casero para el cuerpo: ingredientes y elaboración

Los ingredientes son muy sencillos: 2 cucharadas de aceite de oliva y 1 cucharada de café. Necesitamos el aceite de oliva para que la piel quede más hidratada y suave. Tiene propiedades nutritivas y humectantes gracias a su alto contenido en vitaminas A y E.

Preparar la mascarilla corporal es tan simple como mezclar ambos ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Una vez la tenemos lista, el mejor momento para utilizar el exfoliante es en la ducha ya que el vapor del agua abre los poros, ayudando así a que penetre en las capas más profundas de la piel.

Con la piel ligeramente húmeda aplicamos en todo el cuerpo, haciendo especial hincapié en los talones, las rodillas y los codos. Hay que hacerlo frotando con movimientos circulares y de abajo hacia arriba. Dejamos que actúa durante 15 minutos y, una vez transcurrido el tiempo, aclaramos con agua fría.

Secamos con una toalla de algodón dando pequeños toques en la piel, sin frotar y, por último, aplicamos crema hidratante.

Para pieles secas y sensibles lo ideal es hacer una exfoliación corporal cada 15 días. Para las pieles normales, una vez a la semana. Y para las pieles grasas, dos veces a la semana.