Ana Rosa Quintana ha vuelto a El programa de Ana Rosa con un aire renovado y la energía que la ha caracterizado a lo largo de los años. Este regreso, tan esperado por muchos, no sólo marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria televisiva, sino que también reafirma una de sus tradiciones más personales: vestir de blanco en cada primera vez. Este color, que ella misma considera su talismán, le aporta buena suerte y transmite cualidades de pureza, paz y renovación, algo que Quintana valora especialmente cuando comienza un nuevo capítulo en su trayectoria.

A lo largo de los años, Ana Rosa ha hecho del blanco su color de la suerte. Cada inicio de temporada o estreno de un nuevo formato, como TardeAR en septiembre de 2023, la presentadora opta por este tono como símbolo de un nuevo comienzo, aportando energía positiva tanto a su vida profesional como personal. Para ella, el blanco no sólo es un color visualmente favorecedor, sino también un símbolo de limpieza, imparcialidad y calma, cualidades que le permiten afrontar los retos que trae cada temporada televisiva. Así, la de este lunes, 3 de febrero, no ha sido la excepción.

Ana Rosa Quintana en ‘El programa de Ana Rosa’. (Foto: Gtres)

Para esta nueva etapa, de nuevo al frente de las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha escogido un conjunto de tres piezas compuesto por un pantalón, chaleco y blazer, completamente impoluto. Más allá de la elección del color, este tipo de outfit se ha convertido en el sello personal de la madrileña. Con una silueta pulida y sofisticada, refleja su estilo clásico y su liderazgo frente a la cámara. Es un atuendo que le permite transmitir autoridad, confianza y elegancia, características que la han definido a lo largo de los años en su rol de presentadora.

Pero a esta tradición del color blanco se suman otros rituales personales que Ana Rosa ha mantenido a lo largo de su carrera. En su día a día, la comunicadora se rodea de amuletos como cuarzos rosa, piedras que considera fuentes de energía positiva. Además, no es raro ver en el plató elementos que le brindan protección, como medallas religiosas y la alianza de sus padres, objetos cargados de significado para ella.

Así ha sido el arranque de Ana Rosa Quintana en El programa de Ana Rosa

«Muy buenos días a todos. Esta es la temporada numero 20 de El programa de AR y gracias a ustedes por seguir ahí para nosotros. Es una cuestión de confianza». Estas han sido las palabras con las que Ana Rosa Quintana ha marcado el inicio de una nueva etapa profesional. Acto seguido, la presentadora se ha puesto manos a la obra para abordar todos los asuntos y temas que priman en la actualidad.

Fue el pasado 22 de enero cuando, apenas un año después de su debut al frente de TardeAR, Ana Rosa Quintana anunció que a partir de hoy, volvería a ponerse al frente de El programa de Ana Rosa. Esto se debe a un movimiento estratégico de Mediaset para revitalizar la programación y recuperar audiencia después de la caída de los índices de telespectadores que ha afectado a la cadena en los últimos meses.

«Tengo el corazón partido. Aquí he descubierto a muchos amigos y también me reencuentro con el equipo de la mañana con el que he estado 18 años. Los trenes pasan y hay que cogerlos a ver dónde nos llevan», dijo. «Os deseo mucha suerte, sois todos estupendos. Dejo a un equipo maravilloso y lleno de talento. Os espero también el lunes 3 de febrero a las 9 de la mañana. Los necesito más que nunca. El programa de Ana Rosa vuelve, el lunes a las 09:00 horas de la mañana», se despidió Ana Rosa de su programa de las tardes.