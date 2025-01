Apenas un año después de su debut al frente de TardeAR, Ana Rosa Quintana se ha despedido del espacio marcando así el final de una etapa significativa en su carrera televisiva como presentadora estrella de las tardes de Telecinco. A partir del próximo lunes, 3 de febrero, Ana Rosa regresa a El programa de Ana Rosa, el formato que la catapultó a la fama en la franja matutina y en el que estuvo al frente durante casi dos décadas. Su regreso a las mañanas fue anunciado con gran expectación, hace varios días, y se debe a un movimiento estratégico de Mediaset para revitalizar la programación y recuperar audiencia después de la caída de los índices de telespectadores que ha afectado a la cadena en los últimos meses.

«Tengo el corazón partido. Aquí he descubierto a muchos amigos y también me reencuentro con el equipo de la mañana con el que he estado 18 años. Los trenes pasan y hay que cogerlos a ver dónde nos llevan», han sido las palabras con las que Ana Rosa se ha dirigido a los espectadores en el que se ha sido su último día al frente de TardeAR. «Os deseo mucha suerte, sois todos estupendos. Dejo a un equipo maravilloso y lleno de talento. Os espero también el lunes 3 de febrero a las 9 de la mañana. Les necesito más que nunca. ‘El programa de Ana Rosa vuelve, el lunes a las 9 de la mañana», se despedía Ana Rosa de su programa de las tardes».

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

La periodista ha compartido su emoción y sentimientos encontrados con este hito. Y es que aunque ha expresado su ilusión por regresar a la franja matutina de Telecinco, también ha reconocido la dificultad de decir adiós al equipo de TardeAR y a un plató que se ha convertido en su segundo hogar. A partir de ahora, serán Verónica Dulanto y Frank Blanco quienes se queden al frente del espacio, tomando el relevo en una nueva etapa.

Ana Rosa Quintana responde a la carta de Javier Vázquez en directo

La relación entre Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez ha sido siempre un tema de interés para los medios. Si bien ambos comparten una carrera en Telecinco y han trabajado juntos en diversas ocasiones, sus diferencias en cuanto a estilo de comunicación y enfoques políticos han generado algunos roces a lo largo del tiempo. Sin embargo, en una carta reciente publicada en la revista Lecturas, Jorge Javier ha expresado su admiración por Ana Rosa desde hace muchos años, además de sus sentimientos ante los temas políticos que aborda la periodista. «La escucho y se me llevan los demonios; me estalla la cabeza pero cuando me encuentro con ella, me olvido de todo eso y se me vienen a la cabeza todos los buenos momentos que hemos vivido juntos», ha confesado en una muestra de sinceridad no sin antes desear a Ana Rosa lo mejor en su regreso a las mañanas, reconociendo que su éxito en esa franja horaria podría beneficiar a toda la cadena.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez en Telecinco. (Foto: Telecinco)

Ana Rosa, por su parte, ha respondido a la carta de Jorge Javier en directo durante una de las conexiones previas al inicio de TardeAR. La presentadora ha agradecido las palabras de su compañero y ha expresado que este gesto le ha recordado la amistad que los une desde hace años. «Quiero darte las gracias por la carta que has escrito en Lecturas. Es muy bonita, porque me hace recordar esa amistad que nos une desde hace tantísimos años», ha comentado Ana Rosa. La madrileña ha reconocido que, aunque sus diferencias en cuanto a temas políticos son evidentes, valora profundamente la relación y el cariño mutuo que han compartido a lo largo de su carrera.

Ana Rosa Quintana se sentará en el plató de ¡De Viernes!

Tras confirmarse su regreso a El programa de Ana Rosa el próximo lunes, Ana Rosa Quintana ha aceptado una nueva propuesta de su cadena y concederá una entrevista al programa ¡De Viernes!. El próximo viernes, 31 de enero, la periodista cambiará su habitual papel de presentadora para sentarse frente a Santi Acosta, Bea Archidona y el resto de colaboradores del programa, dispuesta a responder a todas sus preguntas. Será un encuentro especial en el que abordará diversos temas de su vida personal y profesional. «Este viernes en ¡De Viernes! Ana Rosa Quintana se sienta para hablar sin filtros. No te lo pierdas, a las 22:00 horas en Telecinco, son las palabras con las que el equipo del citado espacio ha anunciado la noticia a través de sus redes sociales.